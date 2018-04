Londra da paura | in due mesi 39 assassinati

Londra Stansted - il bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost : Un bus navetta ha preso fuoco all’esterno del terminal dell’aeroporto londinese di Stansted , dove atterranno ogni giorno migliaia di passeggeri in viaggio con le compagnie low-cost . Inevitabili i disagi per i viaggiatori L'articolo Londra Stansted , il bus navetta prende fuoco davanti al terminal. Paura all’aeroporto delle low-cost proviene da Il Fatto Quotidiano.

Paura a Londra - esplosione a Romford : case e negozi evacuati - vigili del fuoco sul posto : Paura a Londra , esplosione a Romford : case e negozi evacuati , vigili del fuoco sul posto Domenica pomeriggio di Paura nella zona di Romford , sobborgo nord-orientale di Londra , dove case e negozi sono stati evacuati dopo una grossa esplosione . Al momento non ci sono feriti e le forze dell’ordine sono sul posto per indagare la natura […] L'articolo Paura a Londra , esplosione a Romford : case e negozi evacuati , vigili del fuoco sul posto ...

Brexit - la paura di Bruxelles dopo il no : Londra vuole diventare paradiso fiscale : «Temiamo che la Gran Bretagna tenterà di diventare un paradiso fiscale sotto il naso dell'Europa», dice l'europarlamentare della Cdu (gruppo Ppe), Burkhard Balz. dopo aver presentato la bozza di intesa, che la premier Theresa May ha definito «inaccettabile», cresce la preoccupazione in Europa per le sorti delle trattative tra Unione europea e Regno Unito. «Passeremo al microscopio gli ...