Lombardia | nel bresciano | si vendica | uccide 2 uomini e si suicida

Lombardia : Roberto Anelli nuovo capogruppo Lega : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Il bergamasco Roberto Anelli è stato eletto all'unanimità capogruppo del Gruppo Lega - Lega Lombarda Salvini al Consiglio di Regione Lombardia. Per il neo eletto capogruppo, al suo secondo mandato al Pirellone, si tratta di "un ruolo importante, carico di responsabilità

Lombardia : Roberto Anelli nuovo capogruppo Lega : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Il bergamasco Roberto Anelli è stato eletto all’unanimità capogruppo del Gruppo Lega – Lega Lombarda Salvini al Consiglio di Regione Lombardia. Per il neo eletto capogruppo, al suo secondo mandato al Pirellone, si tratta di “un ruolo importante, carico di responsabilità politica”. “Il mio primo pensiero – afferma – è un sincero ringraziamento a tutti i colleghi ...

Meteo : in Lombardia instabilità in aumento con precipitazioni nel weekend : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Tempo instabile sulla Lombardia nelle prossime ore, con precipitazioni in arrivo nel weekend. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.Per domani previste correnti in rotazione da sudovest con instabilità in progressivo aumento dal pomeriggio, in particolare sui rilievi. Tra venerdì e sabato tempo perturbato con precipitazioni da moderate a localmente forti per il transito ...

Previsioni Meteo Lombardia : instabilità in aumento - precipitazioni nel weekend : “Oggi flusso occidentale umido con lieve variabilità. Domani correnti in rotazione da sudovest con instabilità in progressivo aumento dal pomeriggio, in particolare sui rilievi. Tra venerdì e sabato – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – tempo ovunque perturbato con precipitazioni da moderate a localmente forti per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica. Domenica rasserenamenti con ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Due boati nel cielo : cosa è successo questa mattina in Lombardia? : A chi li ha sentiti i due boati violentissimi sono sembrati esplosioni, come fossero bombe. Non lo erano, ma questa è stata la prima impressione di quanti fra Piemonte e Lombardia hanno avvertito il rumore fortissimo attorno alle 11 e 30 di giovedì mattina. In particolare la zona nord della Lombardia, da Varese a Bergamo. Centinaia sono state le chiamate ai numeri di emergenza e le domande sui social network. Sono tremati i vetri di molti ...

Lombardia : storie di donne nella Giornata no-mafia al Pirellone (3) : (AdnKronos) - A metà della mattinata, lo spettacolo 'Pi Amuri – Ballata per fiori innamorati. storie di donne contro la mafia' della Compagnia del Bivacco. La pièce ha messo in scena, con una coreografia essenziale colorata di rosso nero e bianco, le storie di Rita Atria, Piera Aiello e Saveria Anti

Lombardia : storie di donne nella Giornata no-mafia al Pirellone (2) : (AdnKronos) - In questi cinque anni di legislatura, ricorda Cattaneo, "abbiamo accolto circa 26mila studenti per visite didattiche e ci siamo posti l’obbiettivo di sensibilizzarli alla legalità e al rispetto delle regole della vita democratica, perché abbiamo capito che la lotta riguarda tutti e può

Lombardia : storie di donne nella Giornata no-mafia al Pirellone : Milano, 20 mar. (AdnKronos) - storie di donne hanno animato la Giornata contro le mafie andata in scena questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Più di 230 studenti delle scuole superiori lombarde hanno preso parte, all’Auditorium Gaber di Milano, all’iniziativ

Maltempo Lombardia : allerta fiumi soprattutto nel nodo idrico di Milano : Sorvegliati speciali nelle prossime ore i fiumi e corsi d’acqua soprattutto nel nodo idrico di Milano. La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta valida a partire dalle 18 di stasera fino a domani. A Milano spiega l’assessore all’Ambiente Marco Granelli è “attivo lo scolmatore e anche il sistema di protezione civile con squadre MM Protezione civile e Polizia Locale in ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia e neve in arrivo anche nel weekend : Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini e sensibile aumento dell’intensità del vento dai quadranti orientali in pianura. Queste condizioni instabili – spiega nel consueto bollettino Meteo Arpa Lombardia ...

Meteo : Lombardia - pioggia e neve in arrivo anche nel week end : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - Un ampio fronte perturbato attualmente in ingresso sulla parte occidentale del Bacino del Mediterraneo determinerà per la giornata di domani condizioni instabili sulla Lombardia, con precipitazioni diffuse sulla regione, a carattere nevoso sui rilievi alpini e prealpini

Lombardia e Lazio : vincono Fontana e Zingaretti nel segno della continuità : Zingaretti aveva l'appoggio di LeU al contrario di Gori in Lombardia. Fontana ha detto di voler proseguire nel segno del suo predecessore Maroni, soprattutto nella partita dell'autonomia dopo il ...

Elezioni regionali 2018 : Lombardia al centrodestra - centrosinistra confermato nel Lazio : La Lombardia non cambia. Dopo anni di governo del centrodestra con guida leghista al Pirellone si riconferma la stessa squadra anche se a guidarla non è più Roberto Maroni, ma Attilio Fontana. E anche il Lazio segue, per la prima volta, la stessa strada. Mai un governatore della regione della capitale era stato riconfermato, il primo è Nicola Zingaretti del centrosinistra. Elezioni regionali 2018 – Lombardia Le prime proiezioni e lo spoglio dei ...