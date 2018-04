Lo sfogo di Fedez | «Non si giudica un genitore da una foto sui social»

vanityfair

: Fedez e Chiara Ferragni accusati di essere cattivi genitori per le foto social. Lo sfogo del cantante. - BlogNews_it : Fedez e Chiara Ferragni accusati di essere cattivi genitori per le foto social. Lo sfogo del cantante. - cocowgirl_ : @Misiakruk @enzodefeo @Fedez @ferragni scusami per lo sfogo -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) «I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle»., 27 anni e papà dallo scorso 19 marzo, risponde così – una Instagram stories dopo l’altra – a chi accusa lui e la «quasi moglie» Chiara Ferragni, 30, di condividere in Rete «un po’ troppo» le prime settimane di Leone Lucia Ferragni. Per il rapper, 5 milioni e 300 mila follower, postare gli scatti del neonato è una questione semplice: «Stiamo condividendo il momento più bello della nostra vita», ha aggiunto, «come farebbe qualsiasi famiglia figlia della nostra generazione. Non siamo la prima coppia al mondo a condividere questa grande gioia con tutti». LEGGI ANCHEChiara Ferragni mamma di Leone: «Pelle a pelle» Del resto i due avevano già raccontato nei dettagli gli ultimi mesi della gravidanza: ecografie, dediche, pancioni allo specchio, la preoccupazione degli ...