Liverpool-City 3-0 | lezione di Klopp a Guardiola | gol e assist per Salah

Il Liverpool passeggia sul City di Guardiola : i Reds si impongono 3-0 : Il Liverpool di Jurgen Klopp fa la sorpresa, e che sorpesa, al Manchester City di Pep Guardiola che esce da Anfield con le ossa rotte. I Reds , infatti, hanno vinto con un netto 3-0 al termine di un match dominato nel primo tempo. Dell'ex Roma Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané i gol che hanno permesso al Liverpool di ipotecare in maniera totalmente inaspettata le semifinali di Champions League. Brutta batosta per una delle grandi favorite alla ...

