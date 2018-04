LIVE Liverpool-Manchester City | Champions League in DIRETTA | derby inglese ad Anfield | i

LIVErpool Manchester City/ Streaming video e diretta tv : formazioni - quote - orario - risultato LIVE : diretta liverpool-Manchester City: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 4 aprile 2018.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:31:00 GMT)

LIVErpool - Klopp : 'Guardiola? Anche i migliori si possono battere' : Liverpool - 'Battere il City è difficilissimo. Volevamo andare il più avanti possibile ed è quindi normale dover affrontare le migliori squadre al mondo. Il City ha grandissima fiducia nei suoi mezzi, ma Anche noi stiamo bene' . Così Jürgen Klopp , tecnico del Liverpool , nella conferenza stampa alla vigilia del derby inglese di Champions ...

Champions - LIVErpool-Manchester City : 3 - 00 a 2 - 38 : TORINO - Per la prima parte dei quarti di Champions League domani scendono in campo Liverpool e Manchester City. Un derby all'inglese che promette scintille, viste le premesse: da una parte i Citizens,...

Klopp accende LIVErpool-City : 'Guardiola non fa magie - ha solo grandissimi giocatori' : Nessuna magia, solo grandi giocatori: questo è, sinteticamente, ciò che pensa Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, della super stagione che sta disputando il Manchester City di Pep Guardiola, suo ...

Probabili Formazioni LIVErpool-Manchester City - Andata Quarti di Finale Champions League 04-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Manchester City, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Reds che provano a recuperare Can; Cityzens con tutta la squadra a disposizione. Arrivano i Quarti di Finale di Champions League, che vedrà la doppia sfida tra due inglesi, Il Liverpool e il Manchester City, con il primo atto che si svolgerà nella splendida cornice di Anfield Road. I Reds vengono dall’ottima vittoria in casa del Crystal ...

J rgen Klopp su LIVErpool-City - Guardiola e Salah : Penso che molti allenatori in tutto il mondo guarderanno queste partite per capire come giocare bene in difesa ed essere pericolosi in attacco contro le squadre più forti come Barcellona e City. Sarà ...

probabili formazioni Klopp si affida ovviamente al suo tridente titolare, con un Mohamed ...