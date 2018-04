L' Italia ha la coalizione olimpica Ecco Milano | Torino e Cortina

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. , AdnKronos, 'Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e ...

Lombardia : Gelmini - Forza Italia baricentro della coalizione : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Buon lavoro al governatore Attilio Fontana e a tutta la sua Giunta, una squadra coesa, competente, che saprà dare un forte impulso alla crescita della nostra regione e rispondere ai reali bisogni delle famiglie lombarde. Il peso di Forza Italia resta centrale, baricentro dell’intera coalizione”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatrice ...

Presidenza delle Camere - scontro tra Berlusconi e Salvini. Il n.1 di Forza Italia : si rompe la coalizione : Il nuovo Parlamento Italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo il fallimento delle trattative dei giorni scorsi, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cronaca dei fatti e le testimonianze de...

Forza Italia perde il primato : "Ma la coalizione ha vinto» : Per la prima volta, in un quarto di secolo, Forza Italia si risveglia seconda alla Lega nella coalizione e non può non far male. Ma il centrodestra, con il suo 37%, è arrivato primo e ora rivendica l'...

Elezioni 2018 - l'Italia al voto senza maggioranza : M5S primo partito - il Pd crolla - centrodestra prima coalizione. Lega supera Forza Italia : Il Movimento 5 stelle primo partito oltre il 30%, ma centrodestra prima coalizione. Crollo del Pd, la Lega supera Forza Italia. Ma non c'è una maggioranza per formare un governo. È...

Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Il report Ubs. Ma i numeri dicono che non è possibile "L'incertezza aumenta la volatilità sugli asset Italiani" : Alla luce dei risultati, per il momento parziali, delle elezioni italiane, che hanno evidenziato una vittoria del Movimento 5 Stelle ma una situazione parlamentare in cui nessun partito o coalizione ha una maggioranza netta per governare, si va verso "lunghi negoziati Segui su affaritaliani.it

Politiche 2018 - in Italia è trionfo del M5s - ma nessuna coalizione ha maggioranza : PERUGIA Un vero trionfo quello del Movimento 5 stelle alle elezioni Politiche. Stando ai dati parziali elaborati da Swg per La7 relativi al Senato M5s è 32,3%, crolla il Partito democratico, che è ...

Elezioni 2018 - vedo bene una coalizione di governo 5stelle con Fratelli d’Italia e Lega : In questa tornata elettorale abbiamo una novità assoluta: il nome del candidato premier già sulla scheda. Una novità che però è sostanzialmente un abuso, dato che la prerogativa di scegliere chi dovrà formare il nuovo governo spetta al Capo dello Stato. Solo lui può decidere a chi assegnare l’incarico di formare un governo. Sergio Mattarella, l’attuale Capo dello Stato, potrebbe perciò la prossima settimana, sorprendere tutti gli ...

Elezioni - Gelmini : “Tajani esperto e competente. Forza Italia primo partito della coalizione” : “Tutti d’accordo su Tajani che è una persona autorevole in Europa, esperta e competente. E’ la persona giusta con una Forza Italia primo partito della coalizione. Io presidente della Camera? Ma lasciamo stare. Adesso pensiamo solo al voto di domenica”. Così Mariastella Gelmini, alla chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Milano. L'articolo Elezioni, Gelmini: “Tajani esperto e competente. Forza Italia ...