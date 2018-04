L’Isola dei Famosi 2018 | primo finalista | eliminato e nominati della settimana

Francesca Cipriani eliminata dalL’Isola dei Famosi 2018 - ma… : Francesca Cipriani eliminata dall’Isola dei Famosi 2018 – La concorrente maggiorata ha perso al televoto contro Nino Formicola e Jonathan Kashanian, subito dopo gli scontri fra il concorrente e Alessia Mancini. Francesca Cipriani ha però una seconda possibilità per rimanere all’Isola dei Famosi 2018, sfidando al televoto Rosa Perrotta e Elena Morali. Come già accaduto per altri Naufraghi, anche la showgirl ha manifestato dei ...

Amaurys Pérez è il primo finalista delL’Isola dei Famosi 2018 : Amaurys Pérez è il primo finalista dell’Isola dei Famosi 2018. A deciderlo sono stati i compagni in gioco che, in una votazione lampo indetta da Alessia Marcuzzi, ha ricevuto il maggior numero di...

SIMONE BARBATO/ Dedica in studio per Mara Venier e nessun cenno sul saluto mancato (L’Isola dei famosi 2018) : SIMONE BARBATO è riuscito a sollevare critiche in occasione della sua uscita dall'Isola dei famosi 2018. Si attende una sua spiegazione sul gesto compiuto(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:24:00 GMT)

Bianca Atzei attaccata da Filippo Nardi alL’Isola dei Famosi : L’Isola: Bianca Atzei piange in diretta e viene attaccata da Nardi Bianca Atzei era stata isolata dal resto del gruppo durante la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi quando improvvisamente è scoppiata a piangere senza un apparente motivo. Anche Filippo Nardi è voluto intervenire commentando con disprezzo le lacrime della cantate. Ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi in studio ha pensato che le lacrime fossero dovute alla ...

L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Eliminazioni - primo finalista. : Undicesima puntata stasera de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Con lei in studio Mara Venier, Daniele Bossari e la voce fuori campo della Gialappa’s band. Inviato in Honduras Stefano De Martino. Dopo la giornata ballerina in palinsesto dal lunedì al martedì, dalla prossima settimana e per le ultime 2 puntate il reality andrà […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Undicesima puntata del 3 aprile 2018 – Eliminazioni, ...

Mara Venier furiosa alL’Isola dei Famosi : “Qua non si capisce niente” : Isola dei Famosi: Mara Venier stanca dei naufraghi sbotta in diretta Mara Venier è come sempre senza peli sulla lingua. Tanto che durante la puntata dell’Isola dei Famosi del 3 aprile 2018 non si è fatta tanti problemi a sbottare praticamente in diretta. Dopo il canna-gate che tanto scompiglio ha creato nel reality show di […] L'articolo Mara Venier furiosa all’Isola dei Famosi: “Qua non si capisce niente” proviene ...

Jonathan smaschera Alessia Mancini in diretta alL’Isola dei Famosi : Isola: Jonathan Kashanian sbugiarda Alessia Mancini Alessia Mancini è stata di nuovo interpellata dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi stasera in diretta per confrontarsi con Jonathan Kashanian. L’ex velina di Striscia la Notizia in settimana ha accusato Jonathan di voler eliminare dal gioco la sua amica Rosa Perrotta, anche se non voleva farlo sapere. Insomma, secondo Alessia l’ex collaboratore di Verissimo agirebbe ...

Amaurys Perez rissa con Franco Terlizzi/ Gli comprometterà l’accesso alla finale? (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Bianca Atzei finalista alL’Isola dei Famosi? Franco Terlizzi lascia - i nominati potrebbero salvarsi : anticipazioni 3 aprile : Bianca Atzei finalista all'Isola dei Famosi? I giochi sono ormai fatti e proprio oggi, 3 aprile, nella nuova diretta del reality show di Canale 5 conosceremo il nome del primo finalista di questa edizione 2018, toccherà proprio alla concorrente sarda ottenere il pass verso la finalissima? Siamo ormai agli sgoccioli di una delle edizioni più discusse del programma e Alessia Marcuzzi ha fatto da parafulmine lasciandosi travolgere da ...

L’Isola dei Famosi : stasera Franco Terlizzi rientra in gioco? : Franco Terlizzi ha abbandonato o no L’Isola dei Famosi? Nelle ultime ore il naufrago Franco Terlizzi è stato costretto ad abbandonare per sempre l’Honduras per via di alcuni accertamenti medici. Un abbandono, che ha lasciato i numerosi spettatori della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi davvero senza parole. Ma non è finita qua perchè giusto poche ore fa il quotidiano Libero ha lanciato un’indiscrezione, che se ...

L’Isola dei Famosi 2018 : stasera i naufraghi scelgono il primo finalista : stasera i naufraghi scelgono il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018 Nella puntata de L’Isola dei Famosi 2018 in onda stasera, martedì 3 aprile, i naufraghi rimasti in gara saranno chiamati a scegliere il primo finalista. La conferma arriva dalle ultime anticipazioni fornite da Mediaset, secondo cui nel corso della serata sarà interessante osservare […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: stasera i naufraghi scelgono il primo finalista ...

BIANCA ATZEI/ Il mistero sul suo peso e le accuse degli altri Naufraghi (L’Isola dei famosi 2018) : BIANCA ATZEI deve fare i conti con le ultime accuse all'Isola dei famosi 2018 ricevute dagli altri concorrenti. Inoltre, sembra l'unica ad avero preso peso(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:12:00 GMT)