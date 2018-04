L' intesa Sky-Mediaset nasce da lontano Ora la Lega calcio farà il suo canale

Tim preoccupata per l'intesa Mediaset-Sky : "Troppa concentrazione - l'Antitrust indaghi" : aPer Tim "nulla" cambia con il patto Mediaset-Sky, ma "le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto all'esistente". Lo sottolinea in un'intervista a "La Stampa" Amos Genish, amministratore delegato di Tim. "Non sono d'accordo con chi dice che l'intesa renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale" afferma il ...