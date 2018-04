L' Inter a lavoro per blindare Icardi | la clausola passa da 110 a 160 milioni?

NASPI e lavoro Intermittente : ok dell’Inps : L’Inps con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 torna su un tema tanto importante quanto foriero di dubbi nella sua applicazione pratica: lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato in costanza di NASPI. Nello specifico, con il documento citato, l’Istituto di previdenza si è preoccupato di fornire chiarimenti sul rapporto tra indennità di disoccupazione e lavoro intermittente. Prima di affrontare il messaggio Inps è bene ricordare cosa ...

Vincenzo Boccia - l'Intervista a Libero : 'Da Lega e M5S segnali di realismo : il reddito grillino fa male al lavoro' : Altrove, in Europa, l' assenza prolungata di governi non ha danneggiato l' economia: potremmo permettercela anche noi? 'Nessun Paese resta mai davvero senza governo. In Italia rimarrebbe in carica l' ...

Lavoro - a Marco è costato un braccio. A 7 anni e 33 Interventi dall’incidente : “Alla responsabile 150 euro di multa - a me ancora niente” : Matteo Mondini ha 35 anni ed è rimasto invalido dopo un incidente sul Lavoro: “Nel negozio dove stavo facendo i lavori di ristrutturazione mancava il salvavita”. Negli ultimi sette anni ha subito 33 interventi, che hanno costretto i medici ad amputargli il braccio destro e impiantargli un pacemaker. La Cassazione ha confermato la colpevolezza della titolare del negozio, ma ad oggi nessuno lo ha ancora risarcito. “Oggi il mio ...

Lavoro - la provincia di Latina leader in Italia per lo sviluppo e il lavoro : l'Intervento di Zingaretti : Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i dati Istat riportati ieri in merito alla sviluppo dell'economia e del lavoro in tutte le province Italiane. ...

Ragusa - Regione diserta convegno lavoro : Interviene Dipasquale : "Poteva essere un momento di confronto importante per i disabili e il lavoro e invece la Regione lo ha snobbato, occasione persa"

Sampdoria : lavoro tecnico e tattico in vista dell’Inter : Alla presenza dei direttori Carlo Osti e Daniele Pradè, sul campo 1 del ‘Mugnaini’ di Bogliasco la Sampdoria ha svolto il penultimo allenamento in vista della gara di domenica con l’Inter. Tutti i calciatori hanno partecipato alla seduta, che – dopo una prima fase dedicata al riscaldamento – è stata improntata su esercitazioni per gli sviluppi tecnico-tattici. Aggregato il portiere della Primavera Titas Krapikas. Domani, sabato, il ...

Mercato del lavoro stagnante. Binazzi - Cna - : 'Pesano le incognite nazionali ed Internazionali' : ... dopo l'esito del voto, sugli scenari politici e sui provvedimenti che potranno incidere sull'economia, a partire dal Def. L'analisi parte dai dati dell'Osservatorio del lavoro Regionale che al 31 ...

Bando di concorso EuroInterim Donna e Lavoro 2018 Video : È stato scelto l'8 marzo di quest'anno come partenza del #Bando di concorso Donna e Lavoro 2018. L'agenzia per il Lavoro Eurointerim Spa ha deciso di festeggiare la Festa della Donna con questa iniziativa dedicata alle business woman, donne che si vogliono riscoprire imprenditrici avviando una startup innovativa o che hanno dato un significativo contributo per lo sviluppo di un'azienda gia' attiva. Premiate le idee originali e innovative Ogni ...

Lavoro Intermittente - legittimo il licenziamento al compimento del 25esimo anno : Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro, 21/02/2018, n. 4223) ha sancito la piena legittimità della normativa italiana in materia di contratto di Lavoro intermittente e/o a tempo che consente anche di assumere un lavoratore infraventicinquenne e licenziarlo al compimento del suo 25° anno di età. La fattispecie giuridica che ha originato la pronuncia della Suprema Corte riguarda la legittimità di un ...

Ryanair : Filt - Intervento istituzioni per rispetto legge italiana sul lavoro : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Inaccettabile il comportamento di Ryanair che sceglie gli interlocutori con cui trattare, continuando ad avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil Fabrizio Cuscito, a seguito dell’accordo di riconoscimento dell’associazione professionale Anpac in ...

Moody's avverte l'Italia : «no a Interventi su pensioni e riforma del lavoro : Il mondo finanziario per il momento non si è fatto turbare dal responso uscito dalle urne italiane, forse perché all'instabilità italiana farà da contraltare il ritrovato equilibrio nella politica ...

