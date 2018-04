Link Tax | tassazione per la tutela del copyright

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Nell’era di internet e dei social network il, il diritto d’autore, deve essere ripensato. Il Parlamento Europeo su proposta del Consiglio Europeo sta pensando di attuare una riforma del diritto d’autore, così da rendere le norme al passo con i tempi. Tempi nuovi La proposta sembra più che legittima e anzi necessaria se non fosse per l’articolo 11 del testo della riforma. Questo articolo, rinominato comeTax, ha come obiettivo quello di imporre una tassa sulle anteprime degli articoli, i cosiddetti snippet. La norma vorrebbe creare un obbligo per i siti di aggregatori di notizie, Facebook e Google per primi. Questi prima di pubblicare sulle proprie piattaforme iagli articoli dovrebbero pagare una licenza agli editori. Questa norma sta incontrando pareri contrastanti. C’è chi pensa che sia un buon modo per combattere i colossi del web e dare fiato agli editori e chi, ...