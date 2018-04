huffingtonpost

: L'incoscienza dei leader - AndFranchini : L'incoscienza dei leader - a_ambrogio : RT @HuffPostItalia: L'incoscienza dei leader - Elio83271574 : RT @HuffPostItalia: L'incoscienza dei leader -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Come due giocatori di poker, al primo giro di consultazioni, i due ambiziosi runner della Terza Repubblica si apprestano a giocare una mano al buio. Senza carte da scoprire, dopo un mese in cui la loro campagna elettorale non si è arrestata. Ecco che Matteo Salvini, ragionando su come affrontare il colloquio col capo dello Stato, ha deciso, molto banalmente, di prendere tempo: senza appiccarsi alla richiesta di un incarico per sé, ma chiedendo di "partire dal centrodestra" e "poi vediamo".E Luigi Di Maio, neanche fosse ancora in tv davanti a Giovanni Floris, riproporrà il mantra del "contratto" che di tedesco a poco nulla, ma assomiglia molto ad un'italica ammuina. È stato tutto il giorno con i suoi ilpentastellato, a toccare con mano che, come si dice in gergo, si "è incartato". Perché dalla Lega non arrivano segnali di smarcamento da ...