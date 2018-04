L' incontro con la diversità di Solarino e Marchioni in ' Quanto Basta'

Rosato : Di Maio 'chiama' il Pd per farsi forte con la Lega. Non ci sono le premesse per un incontro : Il deputato Pd e vice presidente della Camera replica al contratto di governo rilanciato in queste ore dal capo politico del Movimento cinquestelle

I renziani dicono ancora no a Di Maio. "Non ci sono le premesse per un incontro" : "Finisca il teatrino per cui Luigi Di Maio si rivolge al Pd per aumentare il potere contrattuale con la Lega. Esca dalla modalità campagna elettorale ad entri in quella responsabilità per il Paese, dica che vuole fare". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera del Pd, commenta con i cronisti a Montecitorio le parole del leader del Movimento Cinqu Stelle, che ieri ha teso la mano sia al Pd che al centrodestra ponendo ...

incontro a Mosca tra ad Gazprom e Snam : ANSA, - Mosca, 04 APR - L'ad di Gazprom, Alexiei Miller, e quello di Snam, Marco Alverà, si sono incontrati a Mosca per fare il punto sulle rispettive attività e hanno discusso di "possibili varianti ...

Venerdì incontro Mediaset-sindacati : “In ballo il futuro di 180 lavoratori” : Venerdì prossimo i sindacati settoriali di Cgil, CISL e Uil incontreranno i vertici di Mediasetper discutere dell’accordo con Sky. L'articolo Venerdì incontro Mediaset-sindacati: “In ballo il futuro di 180 lavoratori” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lavoro : Camusso a presidenti Camere e gruppi - incontro per Carta diritti : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – La Cgil, con una lettera del segretario generale, Susanna Camusso, inviata oggi ai presidenti di Camera e Senato e di tutti i gruppi parlamentari, chiede “un incontro per illustrare la ‘Carta dei diritti universali del Lavoro’, la proposta di legge di iniziativa popolare, che ha raccolto 1,2 milioni di firme”.Nella scorsa legislatura, infatti, scrive il segretario della Cgil, “la ...

incontro Lazio-Salisburgo - definite misure sicurezza : ”Si è appena concluso il tavolo tecnico presieduto dal Questore Guido Marino durante il quale è stato messo a punto il piano di sicurezza per l’Incontro di calcio valevole per i quarti di finale di Europa League 2017/2018 tra le squadre Lazio-Salisburgo, in programma alle ore 21.05 di domani presso lo stadio Olimpico. Alla manifestazione sportiva è prevista la presenza di circa 33 mila spettatori di cui circa 1.000 della squadra ...

Jersey Shore e Geordie Shore : le foto dell'epico incontro tra le due gang : Anche Geordie Shore è in onda in questo momento: le nuove puntate ti aspettano ogni venerdì alle 22:50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV .

Consultazioni - colloquio tra il presidente Mattarella e Roberto Fico : l’incontro dura circa 20 minuti : È durato poco più di 20 minuti il colloquio tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Terminato l’incontro al Quirinale, Fico è rientrato a piedi a Montecitorio. Nessun commento sulle Consultazioni da parte di Fico che si è limitato a rispondere al saluto di alcune scolaresche e a stringere la mano ad alcuni passanti nel corso della sua camminata. “Buon lavoro, buona Pasqua ...

Consultazioni governo - la diretta : primo giorno di colloqui per Mattarella. incontro di 40 minuti con la Casellati : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. A seguire arriveranno le delegazioni dei partiti e l’ultima a essere ricevuta, giovedì 5 aprile, sarà quella del Movimento 5 stelle. Proprio il Capo politico ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Contro la Francia mi attendo un incontro equilibrato. Il nuovo format della Coppa Davis? Una iattura” : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. La nostra formazione punterà gran parte delle proprie fiches su Fabio Fognini. Il n.1 del Bel Paese è chiamato ancora una volta a fare gli straordinari per ...

Pescara - Nuova legge forestale : incontro con Giovanni Damiani : Questo punto di vista è ingannevole perché non tiene conto del fattore "tempo": la scienza avverte che la riduzione delle emissioni climalteranti deve avvenire da subito, con urgenza e ne deriva che ...

"T contro T" - a Milano un incontro per parlare di liberismo : I due autori 'duelleranno' tra di loro e con ospiti quali Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Lorenzo Ornaghi, presidente Alta scuola di economia e relazioni internazionali.

Ipotesi incontro Di Maio-Salvini : Roma, 3 apr. (Adnkronos) – Probabilmente dopo il primo giro di consultazioni al Colle ci sarà l’incontro tra il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il leader della Lega Matteo Salvini (incontro che, almeno per ora, non è in agenda). Lo riferiscono fonti vicine ai vertici del Movimento 5 Stelle. “I contatti tra i due sono costanti” ma c’è un’interlocuzione in corso anche “con le diverse anime dialoganti ...