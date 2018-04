lastampa

: Licia Maglietta: “Amo la donna della domenica: il libro mi piace più del film” - StampaTorino : Licia Maglietta: “Amo la donna della domenica: il libro mi piace più del film” - rekhyt75 : @troisi_licia Dalla maglietta direi 299+1. Io invece che prendo anche la ristampa e quello di Miller arrivo a 898+2 - perochan : Ho avuto la fortuna di intervistare Silvio Soldini (quello di Pane e tulipani, sì, e no, non gli ho chiesto come st… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lei qui a Torino ha recitato in diversi teatri, in primis al Carignano, dove ha proposto spettacoli come il 'Tartufo' di Moliére accanto a uno dei suoi maestri, Carlo Cecchi. Qual è il ricordo ...