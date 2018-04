Licenziata da Ikea | Cgil | “Provvedimento del giudice sbalorditivo” Legale | “Molti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Alla decisione delsul caso dell’ex dipendente dell’Marica Ricutti, madre separata di due figli uno dei quali invalido, verrà contropposto un ricirso. La Filcamsdi Milano sta preparando un ricorso contro il provvedimento anche se il sindacato, però, già pensa all’appello perché il ricorso sarà esaminato, questa volta nel merito, dallo stessoche in via cautelare ha stabilito che la decisione più drastica per la lavoratrice da parte dell’azienda era motivata dai comportamenti della Ricutti “di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e consentono l’adozione del provvedimento disciplinare espulsivo”. Marco Beretta (a sinistra nella foto), segretario di Filcams, ritiene il provvedimento delnon solo “non condivisibile” ma “sbalorditivo”. “Andremo avanti nella nostra ...