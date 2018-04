Libano | gen Graziano | attenzione è alta

Addio a Jimmy - muore in servizio il cane anti-esplosivo del contingente italiano in Libano : Jimmy, che presto sarebbe andato in pensione, è stato stroncato da un malore a 11 anni mentre era in missione in Libano. Da autentico “veterano”, questo cane era stato già impiegato per sei missioni all’estero, in Afghanistan, in Kosovo e in Libano.Continua a leggere