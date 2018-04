Letizia Ortiz e quel litigio virale con la suocera Sofia

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Una nonna in posa insieme alle nipotine per una foto ricordo, la madre che arriva a sistemare i capelli di una delle figlie mettendosi tra le tre e l’obiettivo, l’espressione stizzita della più anziana, il figlio di lei che corre a mediare. Cose che capitano anche nelle migliori famiglie, ma se i protagonisti hanno una corona sulla testa la prospettiva cambia immediatamente. https://www.youtube.com/watch?v=9Vj_vA-W3Dk Protagoniste della scena prontamente rubata da una telecamera e finita subito sui siti di mezzo mondo, regina di Spagna, e la, ex sovrana (lo è diventata nel 2014, dopo l’abdicazione del marito Juan Carlos a favore del figlio Felipe VI). L’episodio, dopo la messa di Pasqua nella cattedrale di Maiorca, dove la famiglia si è riunita per le festività e per trascorrere qualche giorno di relax fuori Madrid. Il video va ...