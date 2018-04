L' esercito dice addio a Jimmy | veterano dei cani anti-esplosivo

agi

(Di mercoledì 4 aprile 2018) La pattuglia è in perlustrazione lungo una strada di Farah. E' routine, in una missione che della routine non ha nulla: ogni giorno potrebbe essere l'ultimo, per colpa di una mina, di un ordigno rudimentale o di un cecchino delle forze ribelli. Le strade di questa parte dell'Afghanistan ne sono piene e i militari italiani che devono sgomberarle dalle minacce lo sanno bene. Passano, bonificano, e il giorno dopo è tutto da rifare. Ma non vale per. Per lui ogni giorno è uguale all'altro, sì, ma con un unico scopo, una sola missione: tenere al sicuro i suoi compagni, che camminano dritti guardandosi intorno, il dito a un millimetro dal grilletto. Mentre lui,, avanza a quattro zampe, il muso sulla strada polverosa, il suo fiuto finissimo addestrato a scoprire l'prima che sia troppo tardi. ...