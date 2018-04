L’eredità di Martin Luther King in 3 film

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il 4 aprile 1968 veniva assassinato, a Memphis,. L’attivista americano, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani, è ancora oggi considerato uno dei maggiori simboli della lotta pacifista (paragonabile a Gandhi). Le sue parole, il suo esempio, non smettono di essere punto di riferimento. Il suo ricordo è rimasto forte e indelebile, noto anche alle generazioni più giovani. Una memoria portata avanti grazie a documenti, libri e ancheispirati a lui e a chi ha seguito il suo sogno. I più belli? Selma – La strada per la libertà, Ava DuVernay (2014) Nel 1964vince il premio Nobel per la pace a Oslo. Viene quindi ricevuto dal Presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson, a cui chiede di garantire il pieno diritto di voto ai cittadini neri. Lui gli risponde che la sua richiesta è giusta ma scomoda e potrebbe creare dissenso ...