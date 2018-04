Leonardo DiCaprio | chi è la sua nuova fidanzata

Leonardo DiCaprio cotto di Camila : lei ha 23 anni meno del divo : E l'immagine di una colazione a due a West Hollywood fa il giro del mondo. Cappuccio della felpa sopra il cappellino da baseball, occhiali da sole e uno stuzzicadenti tra le labbra per Leo , 43 anni, ...

Nessuna verità - stasera in tv il thriller con Leonardo DiCaprio e Russell Crowe : ... questa sera in tv, mercoledì 4 aprile sugli schermi di Iris alle ore 21.00, in alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale di Video Mediaset . Cast e curiosità ...

Camila Morrone - una top model per Leonardo DiCaprio : Giovanissime, belle e possibilmente bionde, meglio se modelle di professione: Leonardo DiCaprio ha abituato i fan a farsi vedere in giro sempre con lo stesso tipo di ragazza e la sua ultima conquista corrisponde perfettamente a questo ideale, anche se la top Camila Morrone, con la quale viene avvistato sempre più spesso, è castana naturale. Un piccolo dettaglio pressoché insignificante quando tutto il resto coincide con la «lei» dei ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio saranno i protagonisti del nuovo film di Quentin Tarantino dal titolo 'Once Upon a Time in Hollywood'. Lo ha annunciato il regista. La pellicola è ambientata a Los ...

Brad Pitt controfigura di Leonardo DiCaprio - : In più Rick ha una vicina di casa famosa che si chiama Sharon Tate ' E qui le coincidenze diventano altre Negli ultimi mesi, QT più che altro è stato al centro della cronaca per i suoi rapporti con ...

La maschera di ferro/ Info streaming sul film con Leonardo DiCaprio su Tv8 (oggi - 1 marzo 2017) : La maschera di ferro, il film in onda su TV8 oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons e John Malkovich, alla regia Randall Wallace. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:54:00 GMT)

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Una coppia inedita che per la prima volta apparirà sul grande schermo. Quentin Tarantino li ha scelti per il suo Once upon a time in Hollywood, film in uscita nell’agosto del 2019. Della pellicola si sa ben poco, se non che avrà a che vedere con la storia di Charles Manson. Il regista però sottolinea che non sarà un biopic sulla vita del noto criminale statunitense. DiCaprio dovrebbe interpretare una ex star ...

Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insieme nel nuovo film di Tarantino : Entrambi biondi e con gli occhi azzurri. Entrambi «belli e impossibili» della Hollywood di un tempo glorioso. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, undici anni di differenza l’uno dall’altro, sul red carpet si sono incontrati una sola volta. Leo aveva ancora il ciuffo leccato all’indietro, Brad il sorriso sornione di chi avrebbe fatto carriera. Eppure un film insieme non lo avevano mai girato. Almeno fino ad ora. ...

Leonardo DiCaprio - diamanti e champagne. Così Rihanna ha festeggiato i 30 : Champagne, diamanti, non troppi vestiti. E Leonardo DiCaprio. Ecco come festeggiare (al meglio) i 30 anni quando sei Rihanna. La cantante, nata sotto il sole di Barbados nel febbraio 1988, ha scelto New York per il party dell’anno. Prima ha riunito gli amici più intimi intorno a un tavolo del The Grill, un’esclusiva steakhouse di Midtown. Per poi brindare (e ballare) fino all’alba nel poco distante The Pool. LEGGI ANCHERihanna ...