Legion 2×02 | Ritorni e minacce VIDEO

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 4 aprile 2018)2×02 trama e promo – Il secondo episodio della serie Tv andrà in onda su FX il prossimo martedì, 10 aprile 2018, mentre il giorno seguente sulla FOX italiana.2×02 si intitola “Chapter 10” e vedrà il nostro protagonista alle prese con il proprio passato, in seguito agli eventi accaduti nell’episodio 20×1. La trama rilasciata dall’emittente madre non ci dice molto su quanto succederà, ma per fortuna il promo sembra rispondere a qualche dubbio. Vediamo di seguito le anticipazioni. La trama di2×02 La puntata verrà diretta da Ana Lily Amirpour, mentre la sceneggiatura vede il lavoro a due mani di Noah Hawley e Nathaniel Halpern. La trama di2×02 ci svela che David incontrerà il suo più vecchio nemico: si tratta del King Shadow oppure della visione che lo ha tormentato nella precedente stagione? Sappiamo che ...