Legge 104 | scandalo in Sicilia | dipendenti Regione adottati da anziani malati

ESENZIONE CANONE RAI E Legge 104/ Chi ne ha diritto? I tre casi di esonero : LEGGE 104 e CANONE Rai: chi è esente dal pagamento? Ecco chi può usufruire di questo diritto, i requisiti richiesti e i casi in cui si può chiedere il rimborso per CANONE versato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Sicilia - Musumeci : "Dipendenti adottati da anziani per avere la Legge 104" : La denuncia del governatore: "2.350 regionali beneficiano di permessi". E poi: "2.600 sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati"

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della Legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia : Musumeci - per avere la Legge 104 c'è chi si è fatto adottare : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Ci sono dipendenti regionali che si sono fati adottare da anziani malati per potere usufruire dell legge 104 per l'assistenza ai familiari malati". Lo denuncia il Governatore Siciliano Nello Musumeci, incontrando i giornalisti a Palazzo d'Orleans. Musumeci annuncia anc

Legge 104 - entro il 31 marzo la comunicazione delle PA sui permessi : entro il 31 marzo le pubbliche amministrazioni dovranno comunicare il numero dei permessi legati alla Legge 104 usufruiti dai propri dipendenti durante l’anno precedente. Ricordiamo infatti che la Legge n. 183/2010 ha introdotto la banca dati dei permessi ex Legge 104/1992 per monitorare le agevolazioni usufruite dai dipendenti della pubblica amministrazione. Con la Circolare n. 2/2011 il Ministero per la Semplificazione e Pubblica ...

Legge104 - cambia tutto : più persone possono usufruirne per lo stesso disabile Video : Un'ultima informativa ha chiarito alcuni aspetti della #legge 104 sia per chi ne usufruisce personalmente sia per chi chiede i permessi in qualita' di #caregiver, ovvero di assistente a persona disabile. Innanzitutto una recente sentenza ha concesso i 3 giorni di permesso mensile anche per chi svolge un lavoro a part time orizzontale. Ma ci sono altre novita' e precisazioni riguardanti la 104. Vediamo quali: Legge 104, può essere chiesta da più ...

Congedo straordinario con Legge 104 - quali documenti portare al patronato? : Per i grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell'attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questi ...

Legge 104/ Part-time - cosa cambia : tre giorni di permesso - ma l'assistenza può essere anche saltuaria : Legge 104, i permessi non sono comprimibili nel caso di Part-time orizzontale. l'assistenza può anche essere saltuaria e condivisa con altri familiari del disabile(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 12:03:00 GMT)

La depressione è invalidante : chi ne è malato ha diritto ai benefici della Legge 104 : La depressione consente l'accesso ai benefici della Legge 104 ai malati e ai familiari delle persone depresse. La Legge 104/1992 concede numerosi i benefici ai soggetti con...