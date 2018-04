Lega | selfie Salvini dal centro trasfusionale | donare fa stare meglio

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala un selfie - un caffè o un incontro con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al " gioco " "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord. Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Elezioni - Casini : “M5s e Lega sono un concentrato di arroganza e incompetenza. Pd? Ai circoli tutti vogliono farsi selfie con me” : “Noi della coalizione di centrosinistra, che è quella del Pd, abbiamo una sfida mortale, condotta dal M5s e da Salvini“. Così, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, esordisce Pier Ferdinando Casini, candidato nel collegio uninominale di Bologna per Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin sostenuta dal Pd. “Non voglio parlare di nemici” – puntualizza – “ma per me i veri avversari politici di ...