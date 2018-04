Lega-M5s | muro contro muro | dalle alleanze alla premiership

Sondaggi : 46% elettori M5S sceglie Lega : ANSA, - ROMA, 4 APR - Il 46% degli elettori di M5s preferirebbe un governo del Movimento con la sola Lega, il 27% tornare alle urne, meglio se con una nuova legge elettorale, e solo il 18% guarda con ...

Meno della metà degli elettori M5s vuole andare al governo con la Lega : Con l’avvio delle consultazioni al Quirinale, la ricerca di una soluzione per la nascita di un nuovo governo è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato gli orientamenti degli elettorati dei due partiti usciti vincitori dalle urne e che si contendono oggi Palazzo Chigi: i 5 Stelle e la Lega. La soluzione preferita dal 46% di chi ha votato ...

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo : il 28% sceglie M5s-Lega - nuove elezioni meglio di accordi con Berlusconi : SONDAGGI POLITICI Elettorali, verso il Governo M5s-Lega: i punti del programma da "tagliare" per l'accordo Salvini-Di Maio. Cosa preferiscono gli italiani per il prossimo esecutivo?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Il patto di Governo “sulla pelle dei migranti” : Lega e M5s preparano la svolta : L'intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega passa attraverso una questione di "primaria importanza" per i rispettivi elettorati: l'emergenza (?) immigrazione. Che diventerebbe il terzo pilastro su cui fondare un patto di Governo con i leghisti, dopo la nuova legge elettorale e il disinnesco delle clausole di salvaguardia per impedire l'aumento dell'IVA.Continua a leggere

Via alle consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

M5s - Di Maio : contratto per governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)

Bertinotti : 'Lega e M5S espressione di blocchi sociali incompatibili fra loro' Video : Questo martedì 3 aprile l'ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti è stato ospite di Tagada' su La7, vediamo le parti principali di quello che ha detto. L'aneddoto di Bertinotti su Scalfaro e il risotto durante le Consultazioni al Quirinale Bertinotti ha esordito rivelando una curiosita' riguardo alle Consultazioni al Quirinale a cui ha partecipato in passato: Spesso durante questo incontro mescolano le cose dette ufficialmente, che poi ...

Vitalizi - primo snodo intesa M5s-Lega : paletti per Fi : Il taglio ai costi della politica e' infatti in entrambi i programmi elettorali di Lega e M5s. Ma anche qui Forza Italia non sembra voler restare fuori dall'intesa. La vicepresidente della Camera, ...

Sondaggi - un mese dopo il voto cresce ancora il M5s : 35%. Se si tornasse alle urne Pd e Fi più deboli - Lega al 20% : Se si tornasse alle urne, a guadagnare voti sarebbe chi già ha vinto alle elezioni. Lo ribadiscono tutti i Sondaggi dal 4 marzo in poi, per ultimo quello condotto dall’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo (La7). Se oggi, un mese dopo, gli italiani fossero richiamati a esprimersi, il Movimento 5 stelle guadagnerebbe oltre due punti e arriverebbe al 35 per cento. L’unico altro partito ad avere un segno più sarebbe la Lega, che da sola ...

Silvio Berlusconi al Quirinale per bloccare l'accordo Lega-M5S : 'Ora basta rincorrere i Cinquestelle'. Dalla Sardegna Silvio Berlusconi suona la carica. Alle decine di dirigenti di Forza Italia che l' hanno raggiunto telefonicamente per gli auguri di Pasqua, il ...

Pd : indisponibili governo con M5S - Lega : 20.52 "Il Pd, coerentemente con le decisioni assunte in direzione, dirà al presidente Mattarella che non siamo disponibili li ad alcun governo che abbia Di Maio o Salvini come premier". Così in un tweet Marcucci, presidente dei senatori Pd. "La proposta del leader 5 stelle è ovviamente irricevibile. Sono troppe le differenze programmatiche che ci impediscono di fare accordi con il M5S. Per questo il Pd rimarrà all'opposizione", spiega Marcucci.

