Lega | due esponenti siciliani ai domiciliari per voto di scambio

Lega : due esponenti siciliani agli arresti domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...

“Lavoro in cambio di voti” - arrestati due esponenti Lega : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’. L’ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento ‘Noi con Salvini’ durante le elezioni della scorsa primavera, è finito agli ...

La Lega di Anzio annuncia due convegni a Villa Sarsina e la visita di Salvini : ... sicurezza-degrado-pendolarismo-sociale-ambiente e energia-giovani-sport-comunicazione ed ascolto-economia locale-turismo… I tavoli sono in fase costituente e sono un momento di reale crescita, sano ...