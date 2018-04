Le vendite travolgono Newfield Exploration

Le vendite travolgono Barratt Developments : Aggressivo ribasso per Barratt Developments , che passa di mano in perdita del 2,61%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Barratt ...

Le vendite travolgono Rai Way : Pressione su Rai Way , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,32%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza ...

Le vendite travolgono Flowserve : Si muove in profondo rosso Flowserve , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,93% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-...

Le vendite travolgono Air Products And Chemicals : Ribasso scomposto per Air Products And Chemicals , che esibisce una perdita secca del 2,60% sui valori precedenti. Il trend di Air Products And Chemicals mostra un andamento in sintonia con quello ...