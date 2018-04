Le uova nel dopo Pasqua… cosa ci facciamo? Consigli | suggerimenti e ricette

Nuova scossa a Muccia - nelle Marche : sequenza sismica ancora attiva : Poco fa, precisamente alle 18,41 (ora italiana), una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, da stime preliminari, il sisma avrebbe avuto un'intensità pari a magnitudo 3.9 della scala Richter. L'epicentro sarebbe stato individuato a soli 2 chilometri da Muccia, comune della provincia di Macerata, nelle Marche. L'ipocentro sembra sia stato calcolato intorno ai 10 ...

Roma : furto nella Chiesa Nuova in Corso Vittorio Emanuele : Roma – rubata opera dell’800 Roma – I Carabinieri della compagnia Roma Centro e del Nucleo tutela patrimonio artistico sono intervenuti questa mattina nella Chiesa Nuova in Corso Vittorio Emanuele. I militari sono arrivati a seguito di un furto all’interno della stessa. Avvisati dal sacerdote che si è accorto della tela mancante dalla sua cornice Ad essere trafugata sarebbe stata l’opera ‘Sacro cuore del ...

Ex on the Beach 8 : ecco cosa cerca Marnie Simpson nella nuova stagione dello show : ... l'ex è dietro l'angolo! Ex On The Beach 8 con Marns, va in onda a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming su NOW TV. Intanto Marnie Simpson ti aspetta anche in ...

Roma - rubato dipinto del Sacro Cuore di Batoni nella Chiesa Nuova. Caccia ai ladri : Colpo grosso stamattina a Roma. Attorno alle 9 del mattino è stata rubata una tela dal valore inestimabile custodita in Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai Romani detta tradizionalmente...

Roma - rubato dipinto nella Chiesa Nuova. Caccia ai ladri : Colpo grosso stamattina a Roma. Attorno alle 9 del mattino è stata rubata una tela dal valore inestimabile custodita in Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai Romani detta tradizionalmente...

Terremoto : nuova scossa nel Centro Italia - epicentro a Muccia Video : Alle 9:03 ora Italiana una #scossa di #Terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter, ha colpito il Centro Italia. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euro-mediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro fra Pieve Torina e Camerino, nelle Marche sudoccidentali. L'ipoCentro dell'evento è stato individuato, invece, ad appena 9 chilometri di profondita'. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, da ...

Media britannici vedono nella "nuova" bomba aerea russa un segnale di aggressione - : La pubblicazione ritiene che le munizioni destinate al caccia di quinta generazione Su-57 aumentino i timori sull'eventuale inizio della Terza Guerra Mondiale. L'articolo fa riferimento alle parole ...

Terremoto : nuova scossa nel Centro Italia - epicentro a Muccia : Alle 9:03 , ora Italiana, una #scossa di # Terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter, ha colpito il Centro Italia. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euro-mediterranea EMSC , il ...

Terremoto : nuova scossa nel Centro Italia - epicentro a Muccia : Alle 9:03 (ora Italiana) una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 della scala Richter, ha colpito il Centro Italia. Secondo il Centro di calcolo sismologico della zona euro-mediterranea EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo esatto epiCentro fra Pieve Torina e Camerino, nelle Marche sudoccidentali. L'ipoCentro dell'evento è stato individuato, invece, ad appena 9 chilometri di profondità. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, da ...

Nuova vita agli imballaggi - esempio di economia circolare : Rotoprint fra le 100 eccellenze premiate da Enel-Symbola : Investono nell’economia verde, sono attente ai temi del recupero e del riciclo, e allo stesso tempo combattono inquinamento e cambiamenti climatici, perché le loro pratiche virtuose contribuiscono a far risparmiare energia e a evitare emissioni di CO2. Sono le aziende italiane, piccole e grandi, che Enel e Fondazione Symbola hanno ricercato e valutato per portarle come esempio nel rapporto “100 Italian circular economy stories”. Fra queste cento ...

Siena - nelle uova di Pasqua c’è il regalo del Pisa : tifosi furiosi [FOTO] : Incredibile episodio che riguarda i tifosi del Siena, i supporter nel giorno di Pasqua hanno dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. L’uovo di Pasqua del Siena infatti conteneva una sorpresa non gradita, quella del Pisa, altra squadra toscana. Non sono mancate le proteste social, la ditta con una nota si è scusata per l’inconveniente ed è pronta a risarcire tutti i tifosi. Robur Siena, nelle uova di Pasqua c’è il regalo ...

“Senza dignità!”. C’è posta per te - nuova bufera. Nel mirino la storia tra Francesco e Antonella. Corna - intrighi - tradimenti. Adesso si scopre la verità : Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più ...

PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V segnano una nuova pietra miliare nelle vendite su Steam : PlayerUnknown's Battlegrounds e Grand Theft Auto V sono ancora tra i giochi più venduti di Steam, riporta DSOgaming.I due titoli infatti, secondo Steamspy, hanno venduto rispettivamente 33 milioni di copie (per quanto riguarda PUBG) mentre GTA 5 di Rockstar ha superato quota 10 milioni. Questi dati si riferiscono alle sole vendite effettuiate su Steam per PC.PlayerUnknown's Battlegrounds si piazza dunque al secondo posto della classifica dei ...

“Ma è davvero lei?’’. La nuova Evelyn Ryan. In Dawson’s Creek vestiva i panni della ultracattolica nonna di Jen Lindley - ma nella realtà Mary Beth è molto diversa : eccola - pazzesca - a 78 anni : Dawson’s Creek compie 20 anni e per festeggiarli la rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito i protagonisti della serie, dedicando loro cinque copertine, una con il cast e le altre quattro con alcuni attori. L’operazione nostalgia ha funzionato e sul web stanno iniziando a circolare le foto in anteprima, in attesa dell’uscita della rivista ad aprile. Sulle copertine compaiono James Van Der Beek (Dawson ...