Le telecamere di chi l' ha visto entrano di nascosto nella struttura sanitaria

Messina - picchiano a sangue due fornai : 4 giovanissimi 'incastrati' dalle telecamere di videosorveglianza : Un pestaggio brutale vicinissimo a finire in tragedia e che adesso, neanche 15 giorni dopo, vede i responsabili 'inchiodati' dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. È accaduto a Giardini ...

ALESSANDRO FIORI - ITALIANO MORTO IN TURCHIA/ A Istanbul era ricoverato in ospedale : ripreso dalle telecamere : ALESSANDRO FIORI, trovato MORTO l'ITALIANO di Cremona scomparso in TURCHIA dal 12 marzo: cadavere con cranio fracassato nel porto di Istanbul. Video, ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:11:00 GMT)

“Sto ca***”. Isola - la furia del naufrago. È successo alla fine della puntata - quando le telecamere non inquadravano. Quella reazione ha creato scompiglio e il diretto interessato si è dovuto chiudere in confessionale per contenersi. Altissima tensione : Isola dei famosi 2018, Elena Morali e Rosa Perrotta sono tornate sull’Isola. Prima segregate sull’Isola non che non c’è, sono state riavvicinate agli altri concorrenti che, però, non hanno per niente gradito il rientro delle due le quali però risultano “sospese”. Nel senso che sarà il pubblico, con il televoto, a decretare che cosa ne sarà di loro. Intanto, però, il loro ritorno “in comunità” ha creato moltissimi problemi. Subito dopo la ...

Napoli - parcheggiatori abusivi con tariffario fino a 5 euro : chi non pagava rischiava danni all’auto. Incastrati dalle telecamere : Automobilisti costretti a pagare anche per parcheggiare sulle ‘strisce blu‘ e secondo un rigido ‘tariffario’, fino a 5 euro. Il rischio del mancato pagamento era il danneggiamento delle vetture. I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 5 persone: imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano. Durante le indagini i Carabinieri della Stazione di ...

“Mi manchi…”. Isola : lacrime per Marco Ferri. Il naufrago rimprovera il suo compagno per il cambio di comportamento : “Non abbiamo più quello che c’era all’inizio”. È ferito e poi si mette a piangere e finalmente davanti alle telecamere qualcosa succede : All’Isola dei Famosi nascono amicizie, vere o presunte, dovute all’eccezionalità della situazione, o al fare spettacolo non è chiaro. Fatto sta che tra alcuni naufraghi sembrano essere sbocciati sentimenti molto genuini. Qualcuno poi è rimasto solo soletto. Prima è stato abbandonato da Francesco Monte, poi se ne è andata Paola Di Benedetto e adesso con l’uscita di Rosa Perrotta il famigerato quartetto si è ...

Voto multiplo - palloncini per oscurare le telecamere e osservatori picchiati. Gli anti-Putin denunciano brogli : Vladimir Putin può festeggiare la quarta elezione, ma sull'oltre il 70% dei consensi ottenuti c'è l'ombra di brogli elettorali. Ad avanzare la tesi del Voto inquinato sono osservatori indipendenti e giornalisti non allineati con il governo russo che, nel corso del Voto e a urne chiuse, hanno pubblicato immagini che dimostrerebbero gli stratagemmi usati per condizionare il Voto.In alcuni video pubblicati su Youtube si vedono uomini ...

“Ti amo tanto”. Rosa è tornata a casa : l’abbraccio senza fine con mamma e papà. Il momento dell’atteso incontro immortalato dalle telecamere di ‘”Chi l’ha visto?” : Dopo 10 mesi Rosa Di Domenico è torna a casa. Alle 17,35 la giovane, che aveva fatto perdere le sue tracce nel maggio del 2017, è arrivata all’aeroporto Capodichino di Napoli. Dopo una estenuante attesa Luigi Di Domenico e la moglie hanno potuto riabbracciare la figlia. Il video dell’incontro è stato pubblicato dalla pagina Facebook di Chi l’ha visto. Le immagini sono così emozionanti che non lasciano indifferenti ...

Al Cairo arrivano le telecamere per fermare chi urina per strada : Il problema è diventato talmente pressante che il capo del distretto di Heliopolis, Ibrahim Saber, non ha potuto fare altro che installare una serie di telecamere di sorveglianza in al-Marghany, una ...

“Questo è il re degli scemi”. Il ragazzo che ha fatto impazzire il web : sale in ascensore e - sotto gli occhi delle telecamere - ecco che combina. Le sue disavventure (comiche) già diventate virali : Rimanere chiusi in ascensore, con i macchinari bloccati che non ci mandano né su né giù e le porte bloccate, è un incubo capace di far mancare l’aria a molti di noi soltanto al pensiero. Immaginate la sensazione di paura mista a imbarazzo che deve aver allora provato questo ragazzo, non troppo educato e per nulla brillante, che non solo si è trovato intrappolato contro la sua volontà, ma aveva anche da poco fatto pipì ...

Sala scommesse in stile Gomorra : telecamere per lo spaccio di droga Trovato archivio con centinaia di 'clienti' : Una Sala giochi, in zona Roma est, trasformata in piazza di spaccio in perfetto stile Gomorra. Quattro telecamere di videosorveglianza esterne, due porte blindate con apertura elettronica azionata ...

Aggredì una 17enne nel parco - incastrato dal dna e dalle telecamere. Le immagini che inchiodano il 21enne : E’ stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune tracce di dna trovate sui vestiti e sotto le ascelle della vittima, Alessio Martini, il 21enne arrestato dalla polizia con l’accusa di aver aggredito una 17enne il 14 ottobre scorso nel parco dell’Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze). Per l’accusa avrebbe picchiato la ragazza per portarle via il cellulare. “Pensiamo a un ...

Antonio Ricci Vs Isola dei Famosi 2018/Video - nuove prove audio : la Marcuzzi chiarisce la questione telecamere : Antonio Ricci contro l'Isola dei Famosi 2018: Striscia la Notizia, nuove rivelazioni sul "canna-gate". Valerio Staffelli e Max Laudadio vogliono mostrae le prove ad Alessia Marcuzzi.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 22:30:00 GMT)

“Fate schifo!”. Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi contro i naufraghi. Parole di fuoco davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. Nel mirino dell’attrice loro quattro : Se la situazione in Honduras è calda, in Italia è a dir poco rovente. Non bastava la lite tra Francesco Monte e Eva Henger ad agitare gli animi, adesso a puntare il dito è Nadia Rinaldi, l’attrice che, proprio con Monte fu protagonista di un’animata discussione. Durante la sua intervista a Verissimo ha parlato della sua esperienza nel reality e di fatto ha puntato il dito contro un gruppetto di naufraghi facendo accuse precise: ...

“Il suicidio? Sì - ci ho pensato”. Dramma all’Isola dei Famosi : le toccanti parole del naufrago che - per la prima volta - si lascia andare sotto gli occhi delle telecamere raccontando quei momenti terribili. Choc (e commozione) tra i compagni : Una confessione Drammatica, parole molto forti che hanno colpito particolarmente tanto gli spettatori da casa quanto i compagni che stanno condividendo con lui l’esperienza dell’Isola dei Famosi 2018, in scena in Honduras e condotta da Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino nel ruolo inedito di inviato speciale. A parlare lui, Nino Formicola, 64 anni e meglio famoso con il suo storico nome d’arte Gaspare. Una vita a ...