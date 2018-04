Le ricette dei cocktail per i fan di Game of Thrones

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Che l’inverno stia arrivando o sia appena passato, che vi sentiate draghi della notte o lupi solitari in cerca di un po’ di pace, che siate viziosi come un Lannister o caparbi come uno Stark, poco importa: a fine giornata tutto ciò che si chiede è la magia di unpreparato a regola d’arte. Ecco allora che poter scegliere tra una lista di drink ispirati al mondo fantasy in ogni sua succulenta sfumatura può diventare un’esperienza degna di essere raccontata ad amici, hobbit, cavalieri e spioni di corte: succede al The Spirit di Milano, affascinante locale ad alto tasso di design nascosto al 15 di via Piacenza. Qui, grazie alle luci soffuse e all’atmosfera rilassante, è possibile sentirsi in una sorta di bolla fatata lontana dai rumori della metropoli, tra divanetti di velluto colorato, tavolini dorati e soffitti stellati. Il tutto corredato dalla ...