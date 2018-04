Le Nike Air VaporMax disegnate da Virgil Abloh

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Come nelle serie televisive ben progettate, anche “The Ten: Off White x” sta vivendo con successo la sua seconda stagione. Dopo la prima esperienza insieme culminata con la messa sul mercato di 10 modelli iconici d’eccezione,si sono rivisti per reinventarne altrettanti. Le prime sneakers Off White xdella seconda stagione sono state leAirx Off White in Black: messe sul mercato il 30 Marzo scorso a 252 euro, e sono già sold-out. I più informati dicono che la seconda puntata sarà il 14 Aprile con la versioneAirin White. Leggi anche The Ten:rilegge 10 classiciIn merito agli altri modelli di sneakers sappiamo già come saranno le Air Jordan I mentre ancora nulla è certo sugli altri modelli. Sul web, in molti si sono cimentati nell’ideazione di possibili mock up.Tra le più gettonate le ...