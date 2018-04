Le forme della Basilicata 

forme DEL RITO# secondo step in occasione della mostra "Tois Theiois" MUSEO BAGLIO FLORIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA : ... un progetto in cui la ricerca storica e scientifica viene interpretata attraverso la poesia, la musica e la danza, un prototipo di vivaci incontri tra artisti e ricercatori per creare spettacoli di ...

Diabete : identificate 5 diverse forme della malattia : Quando si parla di Diabete il riferimento è certamente rivolto ad una patologia che riguarda ormai oltre 400 milioni di persone nel mondo, un numero che entro i prossimi anni è destinato ad aumentare in maniera preoccupante rendendo questa una delle patologie più diffuse che richiede interventi mirati per poter offrire cure adeguate ai pazienti riducendo il rischio di complicazioni. Fino ad oggi il Diabete viene riconosciuto in due diverse ...

Le meravigliose forme naturali della Namibia viste dallo spazio [FOTO] : Anche se questa immagine potrebbe sembrare più simile alla superficie di Marte, in realtà è stata acquisita dalla missione Sentinel-2 del programma europeo Copernicus e mostra il sud-est della Namibia ed il confine occidentale con il deserto del Kalahari. La Namibia è famosa non solo per le meravigliose forme naturali del deserto, ma anche perché questi deserti offrono indizi sulla storia del movimento della placca tettonica in questa parte ...

“Patty L’Abbate non è impresentabile” : la candidatura della grillina in Puglia “è conforme al regolamento M5s” : Per il Movimento 5 Stelle non esiste nessun caso circa la candidatura di Patty L’Abbate al Senato nel collegio Puglia 4. Nel fine settimana, la Repubblica e la Gazzetta del Mezzogiorno avevano pubblicato la notizia delle precedenti esperienze politiche di Patty L’Abbate, che nel 2012 si è presentata con il simbolo ‘Io Sud-Pli’ alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari) e che per questo motivo, a leggere il ...

Neve a formello : salta l'allenamento della Lazio : Neve a Roma e provincia, centro sportivo di Formello completamente innevato e allenamento della Lazio saltato. La fitta nevicata che si abbattuta sulla Capitale fin dalla nottata ha costretto Simone ...

Remise en forme primaverile al Belvedere in Alto Adige. Il potere delle piante nei trattamenti benessere della Spa : Rimettersi in forma dopo la stagione invernale non è cosa semplice, lo sanno bene gli esperti della Spa Belessere dell’Hotel Belvedere di San Genesio, 4 stelle superior a pochi minuti da Bolzano. Qui il personale qualificato offre i migliori trattamenti adatti a ogni esigenza, fra cui la Remise en forme primaverile: dopo la stagione fredda, pelle affaticata, chiletti di troppo e stress accumulato necessitano di un trattamento di emergenza in ...

Balcani : ministro Esteri bulgaro - strategia allargamento rafforza riforme e prospettive Ue della regione : Zaharieva è così intervenuta oggi alla Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune , Pesc, e la Politica di sicurezza e difesa comune , Psdc, , che si è aperta lo scorso ...

EREMO DELLA GASPRINA (LANGHE)/ Grande importanza alla qualità in tutte le sue forme (4 Ristoranti) : L’EREMO DELLA GASPRINA protagonista a 4 Ristoranti. Cascinale rustico sui pendii collinari langaroli, con una terrazza esterna dall’atmosfera informale.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 09:22:00 GMT)

Beatrice Gallori coglie l'essenza della natura (in forme rosse) : Dopo le mostre con le porcellane di Francesco De Molfetta e con lo zoo di carta di Alice Zanin, il lavoro della toscana Gallori, in mostra fino all'11 febbraio, mescola arte e scienza, materia ...