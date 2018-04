LE CONSULTAZIONI Il Colle si gioca la carta delle maggioranze parallele

Mattarella apre CONSULTAZIONI - il Colle chiede governo adeguato : Roma, 3 apr. , askanews, Un governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini. Le consultazioni di Sergio Mattarella per la formazione del governo inizieranno ...

CONSULTAZIONI governo - Mattarella “portavoce esigenze dei cittadini”. Ecco quando e cosa diranno i partiti al Colle : A un mese esatto dalle elezioni politiche del 4 marzo il Quirinale inizierà le Consultazioni dei gruppi parlamentari e dei partiti in vista della formazione di una maggioranza. La situazione è di stallo. Da quanto raccontano i giornali in questo primo giro di Consultazioni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si limiterà ad ascoltare le posizioni delle forze politiche, senza soluzioni precostituite e in attesa di un secondo giro ...

Partiti al Colle per le CONSULTAZIONI : ecco il calendario : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà domani le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il calendario: 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria ...

CONSULTAZIONI Colle in diretta streaming : ... 3 APR - A partire da domani e per tutta la durata delle Consultazioni del Presidente della Repubblica sarà cura del settore video dell'Ufficio Stampa del Quirinale trasmettere la diretta streaming ...

CONSULTAZIONI tra conflitti e rifiuti I duelli dei partiti al Colle : Fu quando il capo di Forza Italia dovette arrendersi ai colpi della crisi , finanziaria e politica, e salire da Giorgio Napolitano, denunciando «i traditori irriconoscenti» che avevano fatto ...

CONSULTAZIONI al Colle - primo round fra veti e candidati di bandiera : Qualcuno comincia a ipotizzare uno scenario inedito: se lo stallo dovesse proseguire oltre aprile, complice anche la campagna elettorale per le amministrative, potrebbe partire una sorta di “governo dalle Camere”...

M5S - Colle e CONSULTAZIONI : come si muoverà Di Maio il giovane - spiegato dal suo biografo : Chi si aspetta l’«inciucio», il governo di tutti, l’apertura a sorpresa a Forza Italia molto probabilmente resterà deluso: il candidato premier pentastellato la prossima settimana «chiederà a Mattarella il mandato esplorativo per la formazione del governo». Parola di Paolo Picone, suo concittadino che, in un libro, ne racconta la formazione umana e politica. Da quando era «uno smanettone bravo a imparare in fretta» a quando a Pomigliano, ...

Silvio Berlusconi - al Colle per le CONSULTAZIONI con Antonio Tajani : l'investitura del nuovo leader? : Nelle ultime ore l'indiscrezione secondo la quale al Quirinale, per le consultazione, salirà Silvio Berlusconi ha trovato sempre più conferme: il leader in prima persona, dunque, faccia a faccia con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 marzo : L’ex segretario fa muro : discussione sulla linea politica con i gruppi solo dopo le CONSULTAZIONI al Colle : L’occupazione Camera, va in scena l’intesa sulle poltrone M5S-destra Prova di forza – Ai dem lasciati due incarichi istituzionali su 36 Negli uffici di presidenza c’è un’ampia maggioranza 5 Stelle -Lega: ora si potrà procedere coi tagli ai vitalizi già in essere di Marco Palombi Gné-gné di Marco Travaglio Quando parliamo di spread, pensiamo sempre al differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e di quelli italiani. ...

CONSULTAZIONI Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

