Le analisi non sono buone | ma il cancro mi ha reso forte e ottimista

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Shannen Doherty, ex star di Beverly Hills 90210, prosegue la sua battaglia contro quelal seno che, solo qualche mese fa, sembrava in totale remissione. Ora un nuovo post diffuso sul suo profilo Instagram ha allarmato i fan: gli esami hanno evidenziato valori particolarmente elevati di uno specifico marcatore tumorale."Significa solo che devo essere monitorata", ha rassicurato la Doherty. La presenza di valori elevati non dovrebbe significare necessariamente un ritorno della malattia, dopo la dura lotta che l'attrice ha già dovuto affrontare due anni e mezzo fa.Test and results. One Tumor marker test came back good. Other... elevated. Just means I get monitored and another test. But even after that call, I'm staying positive and taking stock of my life. It certainly helps put things in perspective and reminds you of what you learned thru the cancer journey. And I ...