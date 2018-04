Le alghe marine | composizione | proprietà nutritive e benefici per l’organismo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lesono preziosi organismi viventi molto apprezzate sia per l’ecosistema che per l’uomo. Sono utilizzate per l’alimentazione soprattutto nei paesi occidentali, dove se ne conoscono diversi tipi, ad esempio:verdi: Wakame (Undaria Pinnatifida), Kombu (Saccharina japonica), dalla consistenza carnosa e sapore intenso;verde-blu (unicellulari): la Spirulina (che però in realtà è un cianobatterio) e la Chlorella (blu-verdi unicellulari);rosse: Dulse (Palmaria palmata) dal sapore deciso e piccante;brune, che crescono a profondità maggiori rispetto alle altre: Nori (Porphyra spp.) una dellepiù conosciute perché usata nella preparazione del sushi, generalmente commercializata in sottili lamine), Spaghetti di mare (Himanthalia Elongata) dalla particolare forma allungata, caratterizzata da una consistenza polposa e dal ...