“Lavoro in cambio di voti” - arrestati due esponenti Lega : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa di voto di scambio i Carabinieri del Provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di ‘Noi con Salvini’. L’ex parlamentare, avvocato di Monreale, commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento ‘Noi con Salvini’ durante le elezioni della scorsa primavera, è finito agli ...

Palermo - “posti di Lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in Sicilia : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...

Reddito solidale in cambio di Lavoro per la città : la proposta del sindaco di Berlino : Un Reddito solidale di cittadinanza, da garantire ai disoccupati che volontariamente si mettono a disposizione per svolgere lavori socialmente utili. E’ la proposta avanzata quasi provocatoriamente dal sindaco di Berlino, Michael Müller, e che nell’ultima settimana è diventata il fulcro del dibattito politico tedesco, dividendo soprattutto i socialdemocratici. Da una parte la corrente moderata di Olaf Scholz, fresco vice-cancelliere, ...

Puglia - assessore Mazzarano si dimette dopo servizio di Striscia. ‘Posti di Lavoro in cambio di favori in campagna elettorale’ : Accusato da un servizio di Striscia la Notizia di aver ricambiato la concessione di un comitato elettorale con la promessa di assumere due persone, si dimette l’assessore allo Sviluppo Economico della Puglia, Michele Mazzarano. È il terzo componente della giunta di Michele Emiliano ‘costretto’ alle dimissioni negli ultimi mesi, dopo Gianni Giannini coinvolto in un’inchiesta per corruzione e Filippo Caracciolo recentemente ...

Voti in cambio di posti di Lavoro - nuovi avvisi per i fratelli Cesaro e per il consigliere Armando : Voto di scambio per le elezioni regionali del 2015, è questa l'accusa per il consigliere regionale di Forza Italia Armando Cesaro e per gli zii Aniello e Raffaele, fratelli del...