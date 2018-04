Lavorare in coppia | 7 consigli per non «scoppiare»

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Può capitare di incontrare l’anima gemella nell’ambiente lavorativo: condividere per molte ore della giornata lo stesso spazio e gli stessi ritmi, nonché le medesime dinamiche professionali, può facilitare nella comprensione dell’altro e favorire una reciproca empatia che non di rado si trasforma in amore. Ci si conosce meglio e si sviluppa spesso la capacità di fare team anche nella vita privata. Nel lungo periodo, però, il confine tra identità professionale e vita dipuò scomparire. Il rischio? Portare il lavoro a casa, compresi stress, incomprensioni ed eventuali gelosie, esasperando il clima tra le mura domestiche e mettendo a repentaglio l’intesa di. LEGGI ANCHEGli uomini e le donne, così diversi nel gestire i soldi Senza dimenticare che non di rado la fine di una storia fra colleghi, soprattutto se appartenenti allo stesso settore e quindi forzati alla convivenza, si ...