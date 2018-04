L' auto in testacoda a marzo Ma Fca si salva grazie agli Usa

ilgiornale

: RT @rep_torino: Testacoda con l'auto nel centro del paese: centra un muro, muore idraulico [news aggiornata alle 22:46] - Valenti88154331 : RT @rep_torino: Testacoda con l'auto nel centro del paese: centra un muro, muore idraulico [news aggiornata alle 22:46] - rep_torino : Testacoda con l'auto nel centro del paese: centra un muro, muore idraulico [news aggiornata alle 22:46] - DominoEffetto : @ImLost73 Il coniglio avrà i geloni, ormai. Però si può uscire a fare i testacoda in auto! -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) ... -10% la produzione domestica di sole vetture in gennaio, , il contraccolpo per la produzione industriale , -1,9% nello stesso mese, è inevitabile, vista la centralità del settore per l'economia del ...