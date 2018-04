L' aumento dell' IVA potrebbe costare quasi 800 euro a famiglia

Contratto statali - Corte dei Conti : “Rinnovo deludente - nulla per stimolare un aumento della produttività” : Il merito può attendere. Che il nuovo Contratto degli statali – rinnovato subito prima delle elezioni del 4 marzo – abbia abdicato al compito di stimolare la produttività del comparto pubblico era evidente già dal fatto che sono stati concessi aumenti medi di 85 euro al mese per tutti. Rinunciando a premiare maggiormente chi lavora meglio o di più. Ora si scopre che alla stessa conclusione è arrivata la Corte dei Conti, che pure ha ...

Unimpresa : 'Cittadini spremuti all'inverosimile' - in arrivo aumento dell'Iva : L'Italia ormai già da diversi anni sta attraversando un periodo economico devastante, il debito pubblico è molto alto e i governi tagliano servizi e aumentano le tasse per cercare di ridurlo. Con le ultime elezioni, che non hanno ancora espresso un governo, si è delineata l'instabilità politica; il prossimo esecutivo, semmai ci sarà, dovrà affrontare e in qualche modo contenere la valanga di aumenti previsti per il 2019 e 2020. La denuncia di ...

aumento 8.6% delle rimodulazioni Wind confermato : verifica situazione personale : Registriamo una presa di posizione da parte del gestore arancione circa le prossime rimodulazioni Wind, che entreranno in auge da domani 3 aprile. Le modifiche unilaterali interessano alcune offerte in particolare con rinnovo fissato a 28 giorni, che verranno rese su base mensile, passando da 13 a 12 addebiti su scala annuale. Di controparte, il costo per rinnovo subirà un Aumento pari all'8.6% (questo significa che un'opzione dal costo di 10 ...

Con l’aumento dell’IVA al 25% stangata da 30 miliardi di euro per gli italiani : I calcoli di Unimpresa tracciano uno scenario da incubo per le famiglie italiane nel caso in cui il nuovo governo non riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia.Continua a leggere

Il malthusianesimo e l’aumento della popolazione : Alcuni commenti al post "Contro il malthusianesimo", pubblicato la settimana scorsa, mi hanno rimproverato di non aver tenuto conto del peso ecologico dell'aumento della popolazione. A me non pare, ma nel dubbio di aver espresso male, anche per esigenza di sintesi, come la penso sull'argomento, provo a precisare meglio.L'enorme crescita della popolazione, passata in poco più di un secolo dai circa un miliardo e 600 milioni all'inizio del ...

Rifiuta l'aumento della tassa maxi multa a Henraux : La società ha continuato a pagare un contributo di estrazione al 5 per cento nonostante la Regione lo avesse alzato al 10. Dovrà pagare 6mila euro al Comune

Milan - Mr Li versa i 10 milioni dell’aumento ma valuta l’exit strategy : Oggi il cda del Milan dovrebbe prendere atto del versamento della prima tranche dell'aumento. L'uomo d'affari cinese ragiona su un possibile disimpegno non traumatico. L'articolo Milan, Mr Li versa i 10 milioni dell’aumento ma valuta l’exit strategy è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

aumento dell’IVA dal 2019 - sarà contenuto nel Def? : Dal 2019 è previsto l’Aumento dell’IVA, la misura dovrà essere contenuta nel DEF che dovrà essere approvato e inviato a Bruxelles entro il prossimo 10 aprile, senza probabilmente un nuovo Governo. Cosa accadrà? Ricordiamo che dal prossimo anno è previsto un Aumento dell’Iva dal 10% all’11,5% (per arrivare al 13% nel 2020) e dal 22% al 24,2% (al 24,9% dall’1 gennaio 2020 e al 25% dall’1 gennaio 2021), ...

Rimodulazioni Vodafone : passa a Special 20GB senza aumento dell’8 - 6% : Rimodulazioni Vodafone, come quelle degli altri operatori, azzerate da AGCM. L’Antitrust ha comunicato tramite il suo portale che ogni operatore deve decidere della propria strategia commerciale indipendentemente dagli altri operatori. Secondo le prime indagini di AGCM, per ora ancora in fase istruttoria, “le parti avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe ...

Governo - fate presto : countdown per l'aumento al 24% dell'Iva - mannaia sul commercio : L'Iva aumenterà? Pagheremo più tasse per i beni di consumo? Ancora presto per dirlo ma i tempi stringono. Secondo la bozza del Documento Economia e finanza, gli interventi sull'Iva messi in campo per...

Emiliano D'Amato : 'aumento discarica CISA - un massacro per tutti i Comuni della Provincia' : Non è oramai un segreto per i cittadini di Pulsano quanto pesi sull'economia locale e sulle nostre tasse la gestione dei rifiuti solidi urbani. Quello però che molti cittadini ignorano è proprio la suddivisione dei costi fra il servizio di raccolta e quello dello ...

Arriva il Def - per il nuovo governo il nodo dell'aumento dell'Iva : Gli interventi sull'Iva messi in campo dal governo per ridurre l'evasione sull'aliquota stanno funzionando. Secondo quanto riportato in una prima bozza del Def che l'ANSA ha potuto visionare, da una ...

Nella bozza del Def resta l'aumento dell'Iva dal 2019 : spetterà al nuovo governo disinnescare le clausole di salvaguardia : Dopo la sterilizzazione del 2018, gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia restano intatti per i prossimi anni.Secondo quanto si legge in una prima bozza del Documento di economia e finanza, visionata dall'Ansa, come previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% passerà all'11,5% dal primo gennaio 2019 e al 13% dal primo gennaio 2020. L'aliquota Iva ordinaria del 22% passerà al 24,2% dall'1 gennaio 2019, al 24,9% dall'1 ...

Quanto pesa il rischio di aumento dell’Iva sulla spesa delle famiglie : L’aumento automatico dell’Iva potrebbe costare, in media, 317 euro in più alle famiglie italiane nel 2019. Con un carico più pesante sui single e sulle coppie senza figli e – a livello territoriale – sui residenti nelle regioni del Nord e del Centro...