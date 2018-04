“Lato b da infarto” Cristiano Ronaldo | poco dopo la performance stellare contro la

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buonne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghesela Juventus di Allegri è stata di quelle da incorniciare, spalancando le porte alla vittoria finale per 3 a 0 del suo Real Madrid prima con una zampata da centravanti vero e poi con una rovesciata acrobatica che ha fatto subito il giro dei social, garantendosi una nomination d’ufficio al concorso di “gol dell’anno”. Una rete talmente bella che persino lo stadio bianconero, nonostante la delusione per la sconfitta, si è alzato in piedi ad applaudire. Tra i tanti ...