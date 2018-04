Lasciate stare gli adolescenti e Teen Trap

“Sentito?”. Selfie con Eva - Monte lo dice a bassa voce. Ci volevano Pio e Amedeo - al Costanzo Show - a riunire i due naufraghi. Ma Lasciate stare le apparenze : cosa è successo sul palco prima di scattare quella foto : Finalmente, dopo tante chiacchiere e tante polemiche, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show , quella con Francesco Monte (accompagnato dal papà Angelo) ed Eva Henger (con la figlia Mercedesz). A far discutere non è stato l’aver invitato i due naufraghi, protagonisti in maniera diversa del canna-gate dell’Isola dei Famosi, ma l’ormai famoso Selfie (con Pio e Amedeo ) che, quando ...

Lasciate stare mia figlia. In televisione ci va per tenere alta l'attenzione su Pamela" : La nonna materna di Pamela Mastropietro ha scritto al programma di Rete 4 'Quartogrado' per difendere la figlia - accusata per il suo ruolo di madre - e la memoria della nipote morta e fatta a pezzi a Macerata a 19 anni."Tutti rispettino la memoria di mia nipote e la battaglia di sua madre per avere giustizia e verità", ha affermato Giovanna Rita Bellini, madre di Alessandra Verni, nella lettera pubblicata sul profilo Facebook della ...