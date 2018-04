L' artista Frank Lupo espone a Ragusa

quotidianodiragusa

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Per la prima volta in Sicilia le opere del pittore di fama internazionaleche vive e lavora a New York. Inaugurazione il 21 aprile