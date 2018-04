L’Aquila a 9 anni dal terremoto del 6 aprile 2009 GALLERY

L’Aquila - nove anni dopo il sisma la protesta dei disabili : “Si ricostruisce - ma restano le barriere architettoniche” : nove anni dopo il sisma de L’Aquila (6 aprile 2009), la ricostruzione non è ancora “una faccenda per disabili”. A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Massimo Prosperococco, dipendente con distrofia muscolare dell’Università degli studi del L’Aquila, per la quale si occupa di comunicazione sui social network e di grandi eventi, come la Notte dei ricercatori dell’Ateneo. “Le istituzioni ci hanno dimenticato. Sono stati spesi ...