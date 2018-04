L'appello del Biotech al Governo che verrà : Ma l'elemento su cui stiamo puntando di più è il trasferimento tecnologico insiste il numero uno di Assobiotec Mettere in contatto la buona scienza con chi può sostenerla, laddove invece i centri di ...

Mitico Borsalino - la storia del cappello dei divi : Alla vigilia della prima guerra mondiale Borsalino produce circa due milioni di cappelli l'anno, facendo da traino all'economia della città piemontese. Ma 'u siur Pipen' ha progetti più ambiziosi. ...

DAVIDE MARAN - STUDENTE SCOMPARSO IN SLOVENIA/ Lubiana - l'ultimo avvistamento e l'appello della sorella : DAVIDE MARAN, STUDENTE italiano SCOMPARSO in SLOVENIA: nessuna notizia da oltre 8 giorni, ricerche a Lubiana senza alcun esito. l'appello della sorella su Facebook.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Slovenia - studente italiano scomparso da una settimana : appello della famiglia : L'ambasciata d'Italia a Lubiana, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali ed in costante contatto con i familiari, segue sin dal primo momento il caso dell'...

L’appello di Di Maio ai vicepresidenti delle Camere : “Rinunciate al doppio stipendio” : Il capo politico del M5s Luigi Di Maio rivolge un appello a tutti i componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato: "Spogliatevi dei privilegi, rinunciate al doppio stipendio". Di Maio chiede anche agli esponenti di altri partiti di seguire l'esempio di Roberto Fico e dei parlamentari pentastellati eletti negli uffici di presidenza.Continua a leggere

PAPA FRANCESCO/ Dalla Siria alla Corea - appello alla pace : “Cristo è la vera speranza del mondo” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Pasqua - l'appello del Papa : 'Accogliete i migranti e chi è costretto a fuggire dalla patria' : Città del Vaticano - Nel messaggio Pasquale al mondo da San Pietro risuona un appello: garantire sempre l'accoglienza ai migranti e a 'coloro che sono costretti ad abbandonare la propria patria'. Non ci sono cenni specifici relativi a una ...

appello del Papa a politici e militari : I responsabili politici e quelli militari portino frutti di pace in tutto il mondo. E' l'Appello lanciato da Papa Francesco nel messaggio di Pasqua che precede la tradizionale benedizione 'Urbi et ...

L'appello del direttore : 'Capodimonte non lontana dal centro con lo shuttle' : Un appello alla stampa 'affinché ci aiuti a diffondere sempre più la conoscenza della navetta' che parte ogni ora dalla fermata del Teatro San Carlo e raggiunge il Museo e Bosco di Capodimonte. A ...

Omicidio Neri - nuovo appello della mamma all’assassino : “Confessa e libera Ale” | Video : Omicidio Neri, nuovo appello della mamma all’assassino: “Confessa e libera Ale” | Video Su Facebook Laura Lamaletto torna a rivolgersi direttamente a chi ha tolto la vita a suo figlio: “Non puoi sotterrare il tuo dolore, come hai sotterrato Ale; provi la mia stessa sofferenza” Continua a leggere

Dj Fabo - in 15mila per l'appello dell'associazione Coscioni : tra i firmatari Odifreddi - Saviano e molti accademici : Chiedono al governo di non intervenire a difesa del reato di "istigazione al suicidio". I giudici di Milano hanno chiesto alla Consulta di esprimersi sulla sua...

Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi conferma : "Non torno" e parte l'appello del web (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi torna in studio? Per ora il corteggiatore nega e il pubblico lo vuole prossimo tronista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Omicidio Ragusa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell'elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del padre ha dichiarato: "Quella notte non sentii alcun litigio".Continua a leggere