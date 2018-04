L’alter ego di Tom Hanks e Bruce Willisporta le voci del cinema sul palcosenico

ilgiornale

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Angelo Maggi è uno, nessuno e centomila. Figlio di Pirandello, allievo di Gassman, erede di Rinaldi, Locchi, Amendola, leche hanno fatto grande il. "Se avessi la sua voce sarei molto più glam..." ha sospirato, ma con un sorriso, Tom, in Italia per presentare il suo "The Post". Uno dei tanti divi a parlare con le parole, i toni, il timbro di Maggi. Lui è ilWillis del "Sesto Senso", il Robert Downwy jr di "Iron Man", lo Hugh Grant di "Notting Hill", il Mark Hammon che vi entra in casa tutte le sere con "Ncis - Unità anticrimine" o il commissario Winchester dei Simpson. Non gli basta però essere uno dei migliori, l"anno scorso è stato premiato al Festival deldi Venezia con il Leggio d"Oro, il più antico Oscar del doppiaggio, vuole anche essere il primo, cambiare il mondo, lasciare il segno. Questione di passione, ma anche di carattere: è un doppiatore ...