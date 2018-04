L’alter ego di Tom Hanks e Bruce Willisporta le voci del cinema sul palcosenico : Angelo Maggi è uno, nessuno e centomila. Figlio di Pirandello, allievo di Gassman, erede di Rinaldi, Locchi, Amendola, le voci che hanno fatto grande il cinema. "Se avessi la sua voce sarei molto più glam..." ha sospirato, ma con un sorriso, Tom Hanks, in Italia per presentare il suo "The Post". Uno dei tanti divi a parlare con le parole, i toni, il timbro di Maggi. Lui è il Bruce Willis del "Sesto Senso", il Robert Downwy jr di "Iron Man", lo ...

Vero : l’alter ego di Instagram : Presente sul mercato da circa un paio d’anni, la app Vero sta vivendo solo ora il primo momento di celebrità. Prodotta da Hayman Hariri, figlio dell’ex primo ministro libanese, è schizzata in cima alle classifiche delle app più scaricate e si pensa che arriverà a 500 mila download al giorno. La promozione massiva della migrazione a Vero sta avvenendo proprio su Instagram, invaso dall’hashtag #Vero. Perché Vero è diversa «Meno ...

Veltroni e il “paradosso italiano” : “No a governicchio di sei mesi - ma accordo su regole per democrazia dell’alternanza” : “Le forze responsabili decidano non di fare un governicchio di sei mesi, ma di fare un passaggio alla democrazia dell’alternanza. Un accordo sulle regole e una distinzione sui programmi”. Cosi’ l’ex segretario del Pd Walter Veltroni nel corso di un intervento alla presentazione del libro del direttore del Corriere Luciano Fontana a Roma. Per poi continuare: “Le maggioranze le devono fare i cittadini col loro ...

Whirpool : Salvini - governo incapace o complice - ribalterò regole Ue : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Massima solidarietà ai lavoratori Embraco e a tutti coloro che hanno perso il lavoro per colpa di questo governo scellerato che oggi va con il cappello in mano in Europa. Un governo complice o incapace che solo ora si accorge che la Lega ha avuto sempre ragione a denunciare che le regole europee danneggiano lavoratori e aziende. Garantisco che con il governo Salvini questo sistema che uccide gli italiani ...

La moglie di De Falco "Gregorio ha aggredito me e mia figlia"/ Denuncia (informale) a polizia : “era alterato” : Candidato M5s Gregorio De Falco, le accuse della moglie: "ha aggredito me e mia moglie". Sfiorata Denuncia per il Capitano di Fregata anti-Schettino sulla Costa Concordia(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:36:00 GMT)