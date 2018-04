La youtuber che ha aperto il fuoco era arrabbiata | Mi censuravano i video

California - a sparare una youtuber : «Era arrabbiata perché le oscuravano i video» Terrore nel quartier generale : Il padre della donna che ha aperto il fuoco, Nasim Aghdam: «Odiava la società». Aghdam scriveva: «Non c'è libertà di parola»

California - a sparare una youtuber : «Era arrabbiata perché la società le aveva sospeso i pagamenti» : «Non c'è libertà di parola nel mondo e verrai perseguitata per aver detto la verità», ha scritto in un post. Su Instagram il 18 marzo si lamentava di nuovo della censura di YouTube. La donna era ...

MORTO BABY youtuber/ Lele Jocker - anche i follower sono un grido che cerca senso e dignità : La vicenda del piccolo YOUTUBER Gabriele DI Pieve Emanuele (Milano), ovvero Lele Joker, MORTO di neuroblastoma, ci insegna a suo modo come guardare la vita. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 06:03:00 GMT)La fede e il freddo dell'inverno, di F. PichettoDIO E' GIOVANE/ Papa Francesco, quello tra adulti e ragazzi è un dialogo di cuori, di F. Pichetto

Addio a Lele Joker - il piccolo youtuber che insegnava ad inseguire i sogni : Il mondo degli youtuber da oggi ha un sorriso in meno: quello del piccolo Gabriele, conosciuto da tutti come Lele Joker. Il bimbo di 9 anni, che insegnava ad inseguire i sogni sul...

Iris Ferrari/ La giovane youtuber in testa alle classifiche con il libro “Una di voi” (Maurizio Costanzo Show) : La giovanissima YouTuber Iris Ferrari sarà ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Stefano Bini - lo youtuber che scherza con tutti i vip : Gianmarco Venanzi Quello degli scherzi telefonici a Vip del mondo dello spettacolo è un vecchio format collaudato in Tv e in radio, ma nessuno l'aveva realizzato per YouTube. E così Stefano Bini, ...

Sosteneva che la dieta vegana l'avesse curata dal cancro - morta di tumore una youtuber del Texas : Aveva illuso se stessa e i follower del suo canale di essere riuscita a sconfiggere un cancro al quarto stadio in soli 3 mesi grazie a una dieta vegana, ma la realtà dei fatti per la youtuber Mari Lopez era molto diversa e ora, tramite la piattaforma di videosharing, la nipote Liz Johnson ha fatto sapere che la zia non ce l'ha fatta e lo scorso dicembre ha dovuto arrendersi alla malattia, che le aveva invaso il sangue, i polmoni e il ...

LORENZO BAGLIONI/ Video - Il congiuntivo : la canzone dello youtuber che difende l'italiano (Sanremo 2018) : LORENZO BAGLIONI è in gara al Festival di Sanremo 2018, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Il congiuntivo”. Il 16 febbraio esce il suo disco "Bella, Prof!".(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 08:25:00 GMT)

Buche stradali - la soluzione dello youtuber di New York. Geniale provocazione ispirata dal suo incidente : Coby Persin, youtuber che si definisce sperimentatore sociale, reagisce in modo creativo ad un personale incidente d’auto. Se è impossibile evitare le Buche delle strade di New York, allora come aiutare gli automobilisti? Semplice e Geniale: piantando in ogni fosso una pianta diversa per rendere visibile l’ostacolo. I newyorkesi, colpiti dall’iniziativa, sembrano apprezzare l’idea così come il mondo del web L'articolo Buche stradali, la ...

Lo youtuber che suona il piano con le bacchette cinesi : Si chiama YoungMin You lo youtuber sudcoreano – oggi residente in Michigan – che nel video che presentiamo oggi suona al pianoforte la canzone Chopstick (bacchette) utilizzando proprio delle bacchette, al posto delle dita. Come ironicamente precisa You, il video della canzone sulle bacchette dal titolo bacchette suonato con le bacchette potrebbe essere il video più asiatico di tutto l’Internet. Simpatia a parte, il video mette in luce ...

