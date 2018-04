' La tutela dell' ambiente' | il sindaco Castellino incontra il deputato La Via

Cessione quinto dello stipendio - Visco : Urgente la tutela del cliente : Teleborsa, - "Ridurre il contenzioso, assicurare una maggiore tutela dei clienti e mitigare i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari". Sono queste alcune delle raccomandazioni ...

Cessione quinto dello stipendio - Visco : "Urgente la tutela del cliente" : "Ridurre il contenzioso, assicurare una maggiore tutela dei clienti e mitigare i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari". Sono queste alcune delle raccomandazioni che Ignazio ...

Palermo - associazioni animaliste : vanno tutelati i cavalli della 'Favorita' : Le associazioni animaliste Enpa e Leidaa esprimono in una nota grande preoccupazione per la sorte dei cavalli dell'ippodromo "La Favorita" di Palermo. Gli animali, su cui pende un'ordinanza comunale ...

Il vignaiolo - “incrementabilità” per vigneti sostenibili e tutela della biodiversità : ‘Incrementabilità’: un concetto che esprime la necessità di andare oltre la sostenibilità, anche nel vigneto. E che si traduce in una biodiversità maggiormente tutelata, un ambiente difeso ma soprattutto valorizzato, tecniche colturali e produttive orientate alla qualità e al rispetto delle caratteristiche pedologiche dei terreni. A coniarlo Claudio Quarta, vignaiolo salentino in quella che ama definire la sua ‘seconda ...

Visita fiscale - da aprile certificati digitali per tutela della privacy : Da aprile il certificato medico della Visita fiscale diventerà solo digitale e potrà essere visualizzato dal dipendente sul sito dell’Inps. La novità è stata introdotta per tutelare maggiormente la privacy dei lavoratori, a seguito di una recente sentenza della Cassazione (n.2367/2018). Un lavoratore si è rivolto ai giudici della Suprema Corte contro il certificato del medico Inps che riportava l’indicazione delle visite psichiatriche alle ...

Da 170 anni al servizio di Messina : i Vigili Urbani tutelano la legalità dai tempi della ribellione contro il potere della dinastia borbonica : Mercoledì 28 marzo alle 9,30, nella sede dell’Ordine degli Architetti di Messina, verrà inaugurata, in occasione dell’anniversario di fondazione dei Vigili Urbani, la mostra dal titolo: “170 anni al servizio di Messina“, a cura dell’Ufficio Storico della Sezione Ricerche e Studi del Corpo di Polizia Municiaple diretto dal Commissario Michele Bonanno. E’ dal 1848, infatti, anno della ribellione contro il potere ...

Combattere i disastri petroliferi attraverso i batteri marini naturali : straordinario studio dell’Università di Messina apre nuove prospettive per tutelare l’ambiente : Sono stati sviluppati molti prodotti fisici e chimici per rimuovere gli idrocarburi inquinanti dagli ambienti marini, ma spesso queste tecniche non sono in grado di rimuoverli completamente. In mare, la degradazione degli idrocarburi del petrolio è realizzata soprattutto da microrganismi, come batteri e funghi. È stato ben documentato che l’aggiunta di azoto e fosforo aumenta significativamente la crescita di questi batteri, con la conseguente ...

Inca in 150 piazze per la giornata della tutela : Roma, 24 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Una giornata per dare “Ad ognuno il diritto alla tutela”. E’ quella organizzata oggi dall’Inca, insieme alla Cgil, in oltre 150 piazze delle principali regioni. Obiettivo dell’iniziativa: far emergere l’intensa attività di assistenza individuale, che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine su materie previdenziali e socio assistenziali. ...

Sabato sera i monumenti un'ora senza luce per tutela dell'ambiente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook e la caccia al tesoro delle opzioni per tutelare i nostri dati : (Immagini: pixabay/CC) C’è un elemento curioso che rispunta a ogni scandalo o indagine che tocchi i temi della privacy e della sicurezza. Una soluzione che quasi sempre i massimi vertici delle piattaforme infilano nel bouquet delle proposte e dei passi concreti per “evitare che succeda di nuovo”. Lo ha fatto anche Mark Zuckerberg, che ieri ha scritto su Facebook e parlato alla Cnn dopo l’inchiesta su Cambridge Analytica. Così come dato il ...

Mercatini dell'usato - la replica di Edit Italia al Comitato tutela Ambulanti : "Le regole ci sono" : ... cronaca di Ferrara , https:// www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/Mercatini-riuso- 1.3779613 , in cui si fa portavoce delle istanze del 'Comitato Tutela Ambulanti, Antiquariato e Collezionismo' ...

Alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori Istituzioni e ordini professionali a confronto sul delicato tema della tutela dei minori e delle ... : Percorsi di tutela per i minori e le famiglie. Le Istituzioni ed i Servizi si interrogano , UMWEB, Perugia. PERUGIA - "Serve lavorare per rafforzare e mettere ulteriormente a sistema gli interventi ...