La terra si apre | l' allarme dei geologi sulla spaventosa spaccatura

Kenya - la terra si apre : per i geologi la spaccatura dividerà l'Africa in due : Kenya, la terra si apre: per i geologi la spaccatura dividerà l'Africa in due La gigantesca frattura, causata da piogge e movimenti tellurici, è lunga 10 chilometri e larga fino a 20 metri

“Aiuto - la terra si apre in due!”. Terrore puro. La loro casa è precipitata nella voragine : la spaccatura si è diffusa per molti chilometri. I dettagli di uno “spettacolo” impressionante : Piogge, alluvioni e terremoti. Subito dopo, uno “spettacolo” impressionante. All’improvviso una crepa si è aperta nel pavimento di casa di una coppia e poi la terra si è spalancata sotto ai loro piedi. Eliud Njoroge e sua moglie hanno subito abbandonato la casa fuggendo via terrorizzati. È successo nel sud-ovest del Kenya, in piena Rift Valley, dove fenomeni geologici di questo tipo non sono inediti da quelle parti. Per decine ...

Volterra - frana la strada d’accesso a un borgo e si apre una voragine : evacuate le abitazioni : Il muro che sorreggeva una delle strada d'accesso al borgo Mazzolla di Volterra ha ceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 1 aprile. Nessun ferito e nessun morto, ma la zona al momento è stata isolata per valutare eventuali danni strutturali e le cause che hanno portato al crollo.Continua a leggere