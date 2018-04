La tecnologia ci sta trasformando in un esercito di nottambuli forzati

Uno scanner per l’atmosfera : sviluppata tecnologia laser in grado di rilevare sostanze tossiche nell’aria : Immaginiamo di poter ottenere una radiografia completa del cielo sopra le nostre teste. scannerizzare ogni metro cubo di aria per individuare eventuali pericoli, agenti tossici o sostanze chimiche potenzialmente dannose: è esattamente l’obiettivo di un gruppo di ricerca coordinato dall’Università della Florida Centrale, che ha sviluppato un vero e proprio scanner per l’atmosfera terrestre. Gli scienziati hanno utilizzato una tecnologia laser a ...

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non sbaglia : salvata la Fiorentina - rigore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

tecnologia Cloud - Techedge si espande in Usa acquistando NIMBL : ... dall'altro la sharing economy per quanto riguarda il mondo dei consumatori'. Con l'operazione di acquisto di NIMBL, Techedge estende la scala delle proprie attività in Nord America, cosa che ...

tecnologia 'made in Roma' per le stazioni ferroviarie finlandesi : La Tecnologia 'made in Roma' conquista le ferrovie finlandesi. E' studiato e progettato da ingegneri e informatici romani il nuovo sistema informatico che fornirà le informazioni al pubblico nelle 200 ...

La tecnologia di Saipem per il lancio di Offset Installation Equipment : Teleborsa, - Saipem ha completato e consegnato al cliente Oil Spill Response Limited , OSRL, l' Offset Installation Equipmen , OIE , , un sistema unico al mondo, progettato per consentire di ...

La tecnologia di Saipem per il lancio di Offset Installation Equipment : Saipem ha completato e consegnato al cliente Oil Spill Response Limited , OSRL, l' Offset Installation Equipmen , OIE , , un sistema unico al mondo, progettato per consentire di intervenire durante lo ...

Oscar 2018 - l’oro delle statuette brilla grazie a una tecnologia targata Nasa : I vincitori della novantesima edizione, anno 2018, ormai li conosciamo. Ma forse non tutti sanno che l’oro dell’Oscar del cinema brilla grazie alle stessa tecnologia che aiuta i telescopi a vedere le galassie più distanti. Il rivestimento degli specchi, come della celebra statuetta, si basa sulla stessa tecnica messa a punto dalla Nasa. l’oro è infatti utile nello spazio, perché è in grado di riflettere le lunghezze d’onda infrarosse della luce, ...

tecnologia : CIMON - il “cervello” volante che assisterà gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale : L’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) darà presto il benvenuto ad un nuovo membro, uno che è stampato in 3D da metallo e plastica ed è descritto dai suoi creatori come “una specie di cervello volante”. Si chiama CIMON, abbreviazione di “Crew Interactive Mobile Companion”. Costruito dalla compagnia di progettazione aeroSpaziale Airbus in collaborazione con IBM, CIMON ospita l’intelligenza artificiale (AI) in un corpo ...

E se il Ponte sullo Stretto si costruisse con una tecnologia innovativa a basso costo? Non è fantascienza - ecco la proposta che arriva dalla Bielorussia : 1/20 ...

Fca non farà più auto diesel dal 2022. Perché i marchi abbandonano questa tecnologia : Fca abbandonerà i motori diesel dalle auto passeggeri a partire dal 2022. Lo rivela il Financial Times spiegando che il motivo è da attribuire al crollo della domanda, e ai costi crescenti per rendere ...

Così la tecnologia sta rendendo lo sport sempre più immersivo - le Olimpiadi - ad esempio - : L'obiettivo è di essere il second screen principale per la visione in streaming live delle gare dell'Olimpiade di PyeongChang. "Grazie a Snapchat si potrà raggiungere un dei segmenti di mercato più ...

Psicoterapeuta : “L’utilizzo abnorme della tecnologia sta alienando le nostre emozioni” : I principali fatti di cronaca continuano a raccontarci episodi di violenze da parte dei ragazzi ai docenti e agli istituti scolastici. Risale a ieri – si spiega in una nota – l’ultimo fatto, in provincia di Piacenza, dove una professoressa è stata colpita ripetutamente ad un braccio da uno studente di prima media. Episodio non isolato e che richiama all’attenzione anche quello gravissimo della professoressa di Caserta, sfregiata da ...

Crowdfunding e tecnologia blockchain per finanziare i nuovi stadi : La tecnologia blockchain potrebbe essere applicata al Crowdfunding per finanziare la costruzione o la ristrutturazione di uno stadio? Per ora si tratta di un interrogativo meramente teorico, considerato che non sono ancora stati lanciati progetti concreti in questa direzione. Tuttavia le prime esperienze di Crowdfunding finalizzate a raccogliere risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture sportive […] L'articolo Crowdfunding e ...

Il presidente di Nintendo è interessato alla VR - ma per ora non è stato realizzato nulla di interessante con la sua tecnologia : Che Nintendo non stia puntando con decisione al 4K e alla realtà virtuale non è propriamente una novità, già Philippe Lavoué di Nintendo France confermò, qualche tempo fa, che l'azienda non era concentrata su questo tipo di tecnologie, tuttavia, come segnala MyNintendonews, il presidente della compagnia, Tatsumi Kimishima, ha dichiarato di essere interessato alla VR.Kimishima, nel tweet riportato e visibile qui in basso afferma: "Capisco che la ...