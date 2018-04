La strategia della Fiorentina | ci sono giovani | altri ne arriveranno

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...

M5s - la strategia che ha portato alla Camera fa sognare il governo : ‘Siamo ago della bilancia che si muove su 2 fronti’ : La metafora nuova è quella del tango e il primo a usarla per spiegare al mondo fuori dai palazzi del potere cosa succede ora è stato Beppe Grillo. I suoi gli vanno dietro: “Siamo l’ago della bilancia che si muove su due fronti”, commentano a ilfattoquotidiano.it. Che vuol dire accordarsi con la Lega Nord sulle Camere oggi, preparando il piano b con il Pd, e tenersi aperta la strada a sinistra. Il garante M5s, mentre i giornali ...

Renzi non irrita Mattarella per stare al centro della scena : la strategia per non perdere posizione nel Pd : Si è appena dimesso, ma nemmeno all'indomani di questo atto formale ratificato ieri in direzione Pd, Matteo Renzi si dà pace. Continua a puntellare il partito, assente in direzione, si muove sui media come un'anguilla, con l'obiettivo di non farsi prendere. E' così che oggi nasce l'idea di partecipare ad un governo di scopo sostenuto da tutti i partiti, se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovesse chiamare il ...

Scorporo della rete - manager e nodo dividendi. Genish svela la nuova strategia di Telecom : Appuntamento cruciale con il mercato, oggi, per la digiTim - la Tim in formato digitale - di Amos Genish. L'amministratore delegato chiamato da Vincent Bolloré a risollevare i destini della Telecom ...

Quale sarà la strategia della Lega dei record? : Momento 'storico' per la Lega e per Matteo Salvini , che ha vinto la 'sfida' di far diventare il Carroccio che fu di Umberto Bossi un partito nazionale. È Giancarlo Giorgetti , l'uomo delle mediazioni,...

Ambiente : strategia per la salvaguardia della natura umbra : Grazie alle attivita’ realizzate nel progetto “Sun Life”, entro l’anno la Regione si dotera’ di una strategia pluriennale per la salvaguardia delle sue ricchezze naturali che trovano la loro massima espressione all’interno dei 102 siti umbri appartenenti alla Rete natura. Parte integrante della strategia sara’ il calcolo del valore della biodiversita’ regionale, in termini finanziari e di creazione ...

La violenza avvelena il voto italiano. Raid e social : strategia della tensione 2.0 : Ma niente ritorna, ammonisce la Storia e pure la Cronaca. E non vale nemmeno la battuta di Karl Marx da Treviri, perché la storia seppure possa ripetersi non è detto che trasformi la tragedia in ...

Si avvicinano le elezioni e la strategia della Chiesa disorienta : ... oppure se la garbata neutralità curiale implichi che, alla fin fine, un partito vale l'altro: non si capisce, insomma, se sia una precisa strategia ecclesiastica ignorare a bella posta la politica ...

Balcani : ministro Esteri bulgaro - strategia allargamento rafforza riforme e prospettive Ue della regione : Zaharieva è così intervenuta oggi alla Conferenza interparlamentare per la Politica estera e di sicurezza comune , Pesc, e la Politica di sicurezza e difesa comune , Psdc, , che si è aperta lo scorso ...

Parma capitale della cultura - la strategia vincente di Pizzarotti : il dialogo col Pd e l’alleanza con Reggio Emilia e Piacenza : A sei mesi dall’inizio del suo secondo mandato da sindaco, Federico Pizzarotti brinda di nuovo con la “sua” Parma nominata a capitale della cultura 2020. “Sono più emozionato oggi del giorno delle elezioni. Mi avete lasciato senza parole. Abbiamo una grande possibilità”, ha commentato a caldo il primo cittadino ex Cinque stelle che lo scorso giugno è stato rieletto alla guida del Comune con la sua lista civica Effetto Parma. Soltanto nel 2012, ...

I segreti della strategia di Matteo Salvini sui social network : Matteo Salvini ha superato da pochi giorni la soglia dei due milioni di mi piace su Facebook. Nel video che celebra questo traguardo, il leader del Carroccio sostiene di essere partito “senza soldi” e “con pochi amici“. Eppure, questo traguardo è figlio di un pensiero strategico molto preciso che si è evoluto, nel corso del tempo, attraverso un’accurata pianificazione. Se andassimo a fare il reverse engineering ...