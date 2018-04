La strada indie AAA di Hellblade | alla scoperta di un successo che ha molto

Cartoline dal Pianeta Rosso : Curiosity a spasso su Marte getta uno sguardo all’indietro sulla strada percorsa : Paesaggio marziano a perdita d’occhio. E’ l’occhio di Curiosity, che ci rimanda un panorama suggestivo del Pianeta Rosso. Dalla cresta del crinale Vera Rubin, sul fianco del Monte Sharp, il rover marziano, in uno sguardo, abbraccia i 18 chilometri percorsi in questi cinque anni. Le immagini ci rimandano uno scenario montuoso aspro che si estende fino a circa 85 chilometri più in là. Dal 2012 – spiega Global Science – Curiosity ...